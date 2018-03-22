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AB liderleri Türkiye'yi kınayacak

22.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinin basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB Konseyi Türkiye'yi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak.

AB liderleri Türkiye'yi kınayacak

Bugün Brüksel'de başlayacak ve iki gün sürecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye de gündeme gelecek.

Basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB üyesi ülkelerin liderleri Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'deki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak. Liderlerin, iki Yunan askerinin Türkiye'de gözaltına alınmasına ilişkin de "ciddi endişelerini" dile getirmeleri bekleniyor.

Taslakta, "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre, bildirgede aynı zamanda "AB Türkiye'yi bu faaliyetlere bir önce son vermeye ve Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanmasını öngören egemenlik haklarına saygı duymaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanılıyor.

Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk , Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.

Ancak AB kaynakları bu haftki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna zirvesinin yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.

DW,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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