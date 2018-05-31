AB mali yardımlarına 'demokrasi' koşulu

AB mali yardımlarının demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine saygı koşuluna bağlanması da netleşmeye başladı.Avrupa Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gidildiğini bildirdi. Hahn, kısaca IPA olarak adlandırılan üyelik öncesi yardımların 2018 yılı için ayrılan bölümünde yüzde 40 kesinti yapılacağını belirtti. Hahn, bu açıklamayı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasbourg'da dün akşam düzenlenen "Türkiye için katılım öncesi yardım aracı" konulu genel kurul oturumunda yaptı.

Hahn, oturumdaki konuşmasında, "demokrasi ve insan haklarının gerilediği Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını" söyledi. IPA fonlarının azaltılması ve "öncelikli" alanlara yönlendirilmesini savundu. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını adres gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), katılım öncesi yardımlar kapsamında 2014-2020 döneminde Türkiye için 4 milyar 453 milyon euro tahsisat ayırmıştı. Bu miktarın 2018 bütçesinden yaklaşık 253 milyon euro kesilecek. Kesintiye gerekçe olarak Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları alanlarında "gerileme" gösteriliyor.