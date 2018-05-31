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AB mali yardımlarına 'demokrasi' koşulu

31.05.2018 12:30 | Son Güncelleme

AB, 2014-2020 döneminde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidiyor.

AB mali yardımlarının demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine saygı koşuluna bağlanması da netleşmeye başladı.Avrupa Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gidildiğini bildirdi. Hahn, kısaca IPA olarak adlandırılan üyelik öncesi yardımların 2018 yılı için ayrılan bölümünde yüzde 40 kesinti yapılacağını belirtti. Hahn, bu açıklamayı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasbourg'da dün akşam düzenlenen "Türkiye için katılım öncesi yardım aracı" konulu genel kurul oturumunda yaptı.

Hahn, oturumdaki konuşmasında, "demokrasi ve insan haklarının gerilediği Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını" söyledi. IPA fonlarının azaltılması ve "öncelikli" alanlara yönlendirilmesini savundu. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını adres gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), katılım öncesi yardımlar kapsamında 2014-2020 döneminde Türkiye için 4 milyar 453 milyon euro tahsisat ayırmıştı. Bu miktarın 2018 bütçesinden yaklaşık 253 milyon euro kesilecek. Kesintiye gerekçe olarak Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları alanlarında "gerileme" gösteriliyor.

750 milyon euro kesinti

Türkiye'de bu alanlarda bu yıldan itibaren olumlu gelişme gözlemlenmemesi durumunda, AB 2019 ve 2020'de de mali yardımlarda 253'er milyon euro kesintiye gidecek. Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Türkiye için 2014-2020 bütçesinden yapılan toplam kesinti yaklaşık 750 milyon euro olacak.

Avrupa Komisyonu, Türkiye için öngörülmüş IPA yardımlarının bir bölümünün AB Türkiye Delegasyonu tarafından doğrudan yönetilip dağıtılmasını da istiyor. IPA yardımları içinde sivil toplum diyaloğuna ayrılan bölümün bu kapsama alınması gündemde. Daha önceden altyapı çalışmaları için öngörülen mali yardımların bir bölümünün de insan hakları, hukuk devleti ve demokratikleşme gibi AB tarafından "öncelikli" görülen alanlara yönlendirileceği belirtiliyor.

AB böylelikle ilk defa, üyelik müzakereleri sürecindeki bir aday ülkeye tahsis edilmiş mali yardımlarda kesintiye gitmiş oluyor. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) tüm siyasi gruplar bu kesintiyi destekliyor. Türkiye'ye yapılan mali yardımların kesilmesi konusunu ilk olarak geçtiğimiz yıllarda AP gündeme getirmişti.

IPA fonlarıyla alınan zırhlı araçlar

Çok sayıda AP üyesi, yapılan yardımların kesilmesini istemelerine gerekçe olarak "Türkiye'nin bu yardımlar aracılığıyla zırhlı araçlar satın alıp, bu araçlarla Suriye'den gelen bazı sığınmacıları zorla geri püskürtmek istemesini" gösterdi. AP Türkiye raportörü Kati Piri, genel kurulda söz alarak, IPA fonlarıyla satın alınan zırhlı araçların kullanımı konusunda Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Aksi takdirde Komisyonun, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki insan hakkı ihlallerinin işbirlikçisi olacağını" ifade etti. Kimi AB üyeleri de bu araçlarla "Suriyeli çok sayıda sığınmacının öldürüldüğünü" ileri sürdü.

Oturum sonunda tekrar söz alan Johannes Hahn ise bu iddialara karşı çıktı. IPA yardımları ile Türkiye'nin sınır güvenliği için silahsız zırhlı araçlar satın aldığını ancak bu araçlarla sığınmacı öldürüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Kayhan Karaca

© Deutsche Welle Türkçe

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