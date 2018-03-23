AB Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı

AB liderleri, Moskova Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldı.Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın İngiltere'de sinir gazı saldırısına uğraması sonrası İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz dün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de gündeme geldi.

Avrupa Birliği liderleri İngiltere ile "tam bir dayanışma" içinde olduklarını açıklarken, Rus ajana yönelik saldırıdan "büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu", "başka bir mantıklı açıklamanın olamayacağını" belirtti.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de "sonuçları koordine etmek" için AB'nin Moskova büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Rusya'ya karşı daha farklı adımlar atılabileceğinin altını çizdi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün incelemelerinin sonucunu beklemek gerektiğini ifade eden Merkel, "Gerektiği takdirde başka adımların da atılması konusunda kararlıyız" dedi.

AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi ise "Bazı AB üyesi ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etmeyi veya Rusya'daki diplomatlarını geri çağırmayı düşünüyor" diye konuştu. Ajans, Rus diplomatları sınır dışı etmeye hazır olan ülkeler arasında Fransa ve Litvanya'nın olduğunu bildirdi.