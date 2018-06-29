HABER

AB Mülteci Konusunda Uzlaştı: Türkiye’ye Yardım Ne Zaman?

29.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke, AB sınırları içinde "göçmen kontrol merkezleri" kurulmasını ve Akdeniz’de kurtarılan göçmenlerin bu merkezlerde ağırlanması üzerinde uzlaştı. 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’ye verilmesi planlanan yardımın, ikinci 3 milyar Euro’luk dilimi de onaylandı

AB Mülteci Konusunda Uzlaştı: Türkiye’ye Yardım Ne Zaman?

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke, İtalya’nın muhalefetine rağmen göçmen krizine ilişkin yaşanan hararetli tartışmaların ardından, sabahın ilk saatlerinde bir uzlaşıya varmayı başardı. AB liderleri, AB sınırları içinde "göçmen kontrol merkezleri" kurulmasını ve Akdeniz’de kurtarılan göçmenlerin bu merkezlerde ağırlanması üzerinde uzlaştı. Zirvede, 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’ye verilmesi planlanan yardımın, ikinci 3 milyar Euro’luk dilimi de onaylandı.

Göçmen krizinin böldüğü Avrupa Birliği ülkeleri, sonunda herkesi tatmin eden bir formül üzerinde anlaşmayı başardı. İtalya'nın tıkaması nedeniyle yayınlanamayan sonuç bildirgesi, İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinin de taleplerini metne yazınca, sorun aşıldı. Göçmen merkezlerinin kurulmasına ilişkin finansal ya da teknik detayları içermeyen metin daha çok kriz yaratan ülkelerle ortak bir noktada buluşmayı hedefledi.

Zirvede 9 saati aşkın süren tartışmalarda, sonuç bildirgesini bloke ederek ortaklarına zor anlar yaşatan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, “Bu sabah İtalya yalnız değil” sözleri, krizin çözüldüğünün ilk işareti oldu.

"Kontrol merkezleri kurulacak"

Conte, zirvenin ilk saatlerinde, kendilerini tatmin etmeyen bir metne imza atmayacaklarını açıklamış, Akdeniz’den ülkesine gelen göçmenlerin ağırlanması için ortak sorumluluk alınmasını istemişti. Sonunda, uzun tartışmaların ardından, AB sınırları içinde ‘göçmen kontrol merkezleri’ kurulması ve Libya açıklarında kurtarılan göçmenlerin buralarda ağırlanması kararlaştırıldı. Sonuç bildirgesinde bu ülkelerin hangileri olacağı belirtilmiyor. Kontrol merkezleri kurulacak ülkelerin gönüllülük esasına dayalı olarak belirleneceği vurgulanırken, kulislerde bu ülkelerin Yunanistan ve İspanya olabileceği dile getiriliyor. Bu noktalara gelen mülteciler, yine gönüllülük esasına dayalı olarak, diğer ülkeler arasında paylaştırılacak.

Sonuç bildirgesinde "Alınan tüm kararlar, özellikle yerleştirme ve dağıtım işlemleri, gönüllülük işlemlerine dayalı olarak verilecek" ifadesi yer aldı.

Macron: 'Avrupa çözümü, ulusal çözümlere üstün geldi'

Zirvenin sonunda açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Hiçbir şekilde etkili ya da kalıcı olmayacak ulusal çözüm önerileri karşısında AB’nin tümünün işbirliği kazandı. Böylece bu sorunu üstlenen ülkelere borçlu olduğumuz dayanışma da anlaşmaya bağlandı. Avrupa, daha uzun yıllar bu göç sorunu ile yaşayacak. Biz bir ada değiliz" diye konuştu.

Daha temkinli açıklama yapmayı seçen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, zirvede kabul edilen karar metninin olumlu olduğunu ancak 'AB içindeki konuya ilişkin farklı görüşlerin de devam ettiğini' bildirdi.

Kota uygulamasına radikal bir dille karşı çıkan Macaristan Başbakanı Victor Urban da, kotadan vazgeçen ve gönüllülük esasına dayanan metni olumlu bulduğunu bildirdi.

Tahliye platformları projesi

AB liderleri, aynı zamanda Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın önerisi olan ve AB sınırları dışında kurulması öngörülen "tahliye platformları projesini de" ilke olarak kabul etti ve sonuç metnine yazdı. Bu adım da göçmen akını altında ezilen İtalya açısından bir başka başarı anlamına geliyor. Bu maddeyle, AB ülkelerinden çok Kuzey Afrika ülkelerinin de sorumluluk alması hedefleniyor. AB’de varılan uzlaşmaya göre, Akdeniz’de kurtarılan göçmenler en yakın ve güvenli limana götürülecek. Bunun için Libya’nın yanısıra Tunus ve Fas’ın da göçmenlere limanlarını açması istenecek. Ancak bu ülkelerden hiçbiri şimdilik gönüllü değil.

Türkiye’ye 3 milyar Euro onayı

AB Hükümet ve devlet başkanları zirvesinde, Türkiye'nin beklediği, 6 milyar Euro’luk yardımın ikinci 3 milyar Euro’luk dilimini de onayladı. Bu yardım miktarı, Suriyeli sığınmacıların gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanmak üzere aşamalı olarak verilecek. AB tarafından 6 milyar Euro’luk yardımın ilk dilimi 2015’te verilmiş, 2018 yılı sonunda da ikinci dilimin aktarılması kararlaştırılmıştı.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacakMerkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak
CHP'den Soylu'ya art arda suç duyurusuCHP'den Soylu'ya art arda suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.