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AB Navalni'nin başvurusunun reddine tepkili

26.12.2017 18:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Avrupa Birliği, muhalif Rus politikacı Navalni'nin başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada,Rusya'da 2018'de yapılacak başkanlık seçimine muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin adaylık başvurusunun reddedilmesinin çoğulculuk ve demokratik bir seçim konusunda "ciddi şüphe" uyandırdığı vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi, bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı Navalni'nin Rusya'da "adil bir biçimde yargılanmadığı" şeklindeki hükmüne gönderme yaptı.

Açıklamada, Rus makamları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bağlı bağımsız gözlemcilerin 18 Mart'taki seçimleri izlemesine izin vermeye çağırıldı ve adaylar arasında şans eşitliği sağlanması istendi.

Gerekçe: mahkumiyet kararı

Seçim Kurulu, muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni'nin adaylık başvurusunu pazartesi günü Navalni hakkındaki zimmete geçirme suçundan beş yıllık tecil edilmiş mahkumiyet kararını gerekçe göstererek reddetmişti.

Kararın ardından Aleksey Navalni, önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak başkanlık seçimi için boykot çağrısı yapmıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu tip çağrıların yasalara aykırı olup olmadığını "titizlikle inceleceğini" duyurdu. Yapılan açıklamada Navalni ile ilgili kararın seçimlerin meşruiyeti konusuyla ise hiçbir bağlantısı olmadığı savunuldu.

Navalni: Karar siyasi

Seçim Kurulu geçen ekimde aldığı bir kararla Navalni'nin, hakkında verilmiş yolsuzluk hükmü nedeniyle 2028'e kadar seçim yarışına adaylığını koyamayacağına karar vermişti. Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni ise hakkındaki hükmün siyasi bir karar olduğunu savunuyor.

Hukukçu ve blog yazarıNavalni, 18 yıldır iktidarda olan Putin'i Rusya'da en yoğun şekilde eleştiren isimlerden biri. Navalni, başkanlık seçimlerinde Putin'e karşı en güçlü rakip olarak görülüyordu. Seçim Kurulu'nun onay verdiği diğer isimlerin ise Putin karşısında şansı olmadığı kaydediliyor.

AFP/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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