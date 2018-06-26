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AB'nin 9 ülkesi askeri kuvvet kurmaya hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Fransa'nın öncülüğündeki girişimle AB'nin 9 üye ülkesi, kriz döneminde hızlı bir şekilde müdahale imkanı sağlayacak askeri kuvvet kurmak için niyet mektubu imzaladı.

AB'nin 9 ülkesi askeri kuvvet kurmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, Birlik'ten bağımsız olarak kriz döneminde hızlı bir şekilde müdaheleyi kolaylaştıracak bir askeri kuvvet kurmak için niyet mektubu imzaladı.

Lüksemburg'da AB Dışişleri Konseyi için bir araya gelen 9 ülkenin savunma bakanları, "Avrupa Müdahale İnisiyatifi" olarak adlandırılan ve kriz durumlarında askeri güçlerin hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini öngören savunma işbirliği projesi için niyet mektubuna imza attı.

Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz katıldı.

Halihazırda AB'yle ayrılık sürecine ilişkin müzakereler yürüten İngiltere'nin inisiyatife dahil olması ise dikkati çekti. İnisiyatifin İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra da üye ülkelerle savunma alanında iş birliğini sürdürmesine imkan tanıyacağı düşünülüyor.

İnisiyatif dahilinde yürütülecek operasyonlara ülkelerin destek verip vermeyeceğinin ise ulusal bir karar olacağı belirtiliyor.

AB içinde 9 ülkenin diğer üyelerden bağımsız bir şekilde hareket ederek savunmaya yönelik ortak adım atma kararı, birlik içinde bölünmeye yol açabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

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AB Avrupa Birliği Fransa müdahale askeri kuvvet 9 ülke

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