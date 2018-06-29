Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

"Türkiye de bunun çok önemli ortada. “Türkiye’yi çıkarıyorum” demekle olmaz. Siyasi dille değil de hukuki dille konuşulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız telefon görüşmesinde Trump’a söyledi. Trump da gerekli adımı atacağını söyledi. Burada esas karar yönetimindir, Trump yönetimi de bu konuda kararlı. Seçildiği günden bu yana Başkan Trump Türkiye’ye önem veriyor. Bu yol haritalarının ve çalışma gruplarının oluşturulmasında cumhurbaşkanımız ile ikisinin liderliği çok önemli gerçekten. F-35’in tesliminde bir sorun yok. Biz müttefiksek eşit ortağız. Belki siz ekonomik olarak süper güç olabilirsiniz, veya savunma sanayinde bizden de ileri olabilirsiniz. Ama Türkiye politikalarını deva ettirebileceğiniz anlamına gelmez. Biz ABD’yi herhangi bir konuda, FETÖ’yü vermediği halde tehdit ediyor muyuz? Tehdit dilini biz de kullanırız. Ama bu iş ilişkilerimizi başka yere götürür. Ama görüyoruz ki liderlerde ilişkileri daha ileri götürme konusunda ortak irade var. Bizim görevimiz de liderlerin aldığı kararların uygulanması için çaba sarf etmektir."

"Bizim alacağımız S-400'ler NATO müttefiklerimiz için bir tehdit değildir. Biz kendi hava savunma sahamızı korumak için aldık. Sizden istedik vermediniz, bizim de acil ihtiyacımız vardı. Rusya'dan aldık," ifadelerini kullandı.

AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar Euro'luk yardım paketi kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner" dedi. Vize serbestisi hakkında da konuşan Çavuşoğlu "Eğer AB gerçekten samimiyse biz bu konuyu da aşarız. İstemezlerse olmaz. Ama o zaman göç anlaşması da geri kabul anlaşması da olmaz. Bu tehdit ya da şantaj değil. Her iki taraf da yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV televizyonunda soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'nun konuşması özetle şöyle: "AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.