HABER

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile yaşanan F-35 gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, konuya ilişkin ABD Başkanı Trump'ın da gerekli adımı atacağını söylediğini aktardı.

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV televizyonunda soruları yanıtladı.

"Türkiye de bunun çok önemli ortada. “Türkiye’yi çıkarıyorum” demekle olmaz. Siyasi dille değil de hukuki dille konuşulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız telefon görüşmesinde Trump’a söyledi. Trump da gerekli adımı atacağını söyledi. Burada esas karar yönetimindir, Trump yönetimi de bu konuda kararlı. Seçildiği günden bu yana Başkan Trump Türkiye’ye önem veriyor. Bu yol haritalarının ve çalışma gruplarının oluşturulmasında cumhurbaşkanımız ile ikisinin liderliği çok önemli gerçekten. F-35’in tesliminde bir sorun yok. Biz müttefiksek eşit ortağız. Belki siz ekonomik olarak süper güç olabilirsiniz, veya savunma sanayinde bizden de ileri olabilirsiniz. Ama Türkiye politikalarını deva ettirebileceğiniz anlamına gelmez. Biz ABD’yi herhangi bir konuda, FETÖ’yü vermediği halde tehdit ediyor muyuz? Tehdit dilini biz de kullanırız. Ama bu iş ilişkilerimizi başka yere götürür. Ama görüyoruz ki liderlerde ilişkileri daha ileri götürme konusunda ortak irade var. Bizim görevimiz de liderlerin aldığı kararların uygulanması için çaba sarf etmektir."

"Bizim alacağımız S-400'ler NATO müttefiklerimiz için bir tehdit değildir. Biz kendi hava savunma sahamızı korumak için aldık. Sizden istedik vermediniz, bizim de acil ihtiyacımız vardı. Rusya'dan aldık," ifadelerini kullandı.

AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar Euro'luk yardım paketi kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner" dedi. Vize serbestisi hakkında da konuşan Çavuşoğlu "Eğer AB gerçekten samimiyse biz bu konuyu da aşarız. İstemezlerse olmaz. Ama o zaman göç anlaşması da geri kabul anlaşması da olmaz. Bu tehdit ya da şantaj değil. Her iki taraf da yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV televizyonunda soruları yanıtladı. Çavuşoğlu'nun konuşması özetle şöyle: "AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.

Esas göçmenlerin geldiği ülkede bunu durdurmak lazım. İşsizlik mi var, terör mü var, kıtlık mı var, açlık mı var başka sebep de olabilir. Dolayısıyla bu göçmenlerin terk ettiği ülkelerde bu sorunları çözmek önemli. Afrika ülkelerinden bu Kuzey Afrika ülkelerine göçmen geldikten sonra istediğiniz kadar para yardımı yapın onları durduramazsın. Bu kadar insan hayatını riske ederek, Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorsa bunu sadece o ülkelere para vererek durduramazsınız. İşi kökünde çözmek lazım. Bakınız şimdi açıklandı resmi rakamlar. 2017 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım ve kalkınma yardım miktarı 8 milyar dolar. Tüm AB kurumlarının yaptığı yardım ise 2,5 milyar doların altında."


PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldüÜç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği hükümet yorum Çavuşoğlu Euro

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Benim kalın kafamın anlamadığı şu: Neden acil s 400 ihtiyacımız var?Hangi düşman hava kuvvetine?Suriyede ve ırakta ordu zaten yok.İran zaten bizimle bir sıkıntısı yok.Ermenistan ve yunanistanı zaten bir kaşık suda boğarız ee kim kaldı geriye yoksa fetocu pilotlar için mi?...
Diğer Haberler
Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

Türkiye bedelli askerliği tartışıyor, Dünyada zorunlu askerlik nasıl uygulanıyor

Türkiye bedelli askerliği tartışıyor, Dünyada zorunlu askerlik nasıl uygulanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Dera ve Kuneytra'daki saldırıları şiddetle lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Dera ve Kuneytra'daki saldırıları şiddetle lanetliyoruz

Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

Washington Post: "Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu"

Washington Post: "Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.