AB Paris’te ABD Heyetiyle Son Bir Kez Gümrük Vergilerini Konuşuyor

Üst düzey Avrupalı yetkililer Trump yönetiminin Avrupa ülkelerine daha fazla gümrük vergisi uygulayıp uygulamama kararını vermesinden iki gün önce Amerikalı ticaret yetkilileriyle biraraya geldi. Trump’ın kararını Cuma günü vermesi bekleniyor.

Paris’teki görüşmelere Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile AB, Fransa ve Almanya’dan yetkililer katılıyor.

Amerika, Avrupa’dan alınan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamayı ve yabancı araçlara kota koymayı değerlendiriyor. Amerika’nın bu hamlesi misilleme tehditlerinin ve küresel ticaret savaşı endişesinin artmasına neden oldu.

AB tam muafiyet istiyor

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom, Ross ve Lighthizer’la görüşmesi öncesinde birliğim bu vergilerden tamamen muaf olmayı istediğini ve Amerika’yla daha olumlu bir ticaret takvimine sahip olmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Trump, vergi uygulamasının yurtiçi üretimi olumlu etkilemesini umuyor. Ancak uygulamanın yurtdışındaki Amerikan şirketlerini olumsuz etkileyebileceği sanılıyor. AB de Amerika’yı portakal suyu, fıstık ezmesi ve diğer bazı ürünlere ithalat vergileri koymakla tehdit ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çarşamba günü yayınladığı raporunda ticarete getirilen sınırlamaların yatırım ve istihdamı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

