HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AB Paris’te ABD Heyetiyle Son Bir Kez Gümrük Vergilerini Konuşuyor

30.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

AB Heyeti Başkan Donald Trump’ın Cuma günü açıklayacağı gümrük vergisi kararı öncesinde, son bir kez muafiyet elde etme şansını elde etmek için görüşme masasına oturdu

AB Paris’te ABD Heyetiyle Son Bir Kez Gümrük Vergilerini Konuşuyor

Üst düzey Avrupalı yetkililer Trump yönetiminin Avrupa ülkelerine daha fazla gümrük vergisi uygulayıp uygulamama kararını vermesinden iki gün önce Amerikalı ticaret yetkilileriyle biraraya geldi. Trump’ın kararını Cuma günü vermesi bekleniyor.

Paris’teki görüşmelere Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile AB, Fransa ve Almanya’dan yetkililer katılıyor.

Amerika, Avrupa’dan alınan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamayı ve yabancı araçlara kota koymayı değerlendiriyor. Amerika’nın bu hamlesi misilleme tehditlerinin ve küresel ticaret savaşı endişesinin artmasına neden oldu.

AB tam muafiyet istiyor

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom, Ross ve Lighthizer’la görüşmesi öncesinde birliğim bu vergilerden tamamen muaf olmayı istediğini ve Amerika’yla daha olumlu bir ticaret takvimine sahip olmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Trump, vergi uygulamasının yurtiçi üretimi olumlu etkilemesini umuyor. Ancak uygulamanın yurtdışındaki Amerikan şirketlerini olumsuz etkileyebileceği sanılıyor. AB de Amerika’yı portakal suyu, fıstık ezmesi ve diğer bazı ürünlere ithalat vergileri koymakla tehdit ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çarşamba günü yayınladığı raporunda ticarete getirilen sınırlamaların yatırım ve istihdamı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
New York Kuzey Kore Heyetini BekliyorNew York Kuzey Kore Heyetini Bekliyor
30 Mayıs Amerikan Basınından Özetler30 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.