AB Rusya’ya Yaptırımların Süresini Uzattı

Avrupa Birliği, Kırım’ı işgali nedeniyle, Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzattı.

Brüksel’de 28-29 Haziran tarihlerinde “göç krizi” ana gündem maddesiyle toplanan AB üyesi 28 ülke lideri, zirvenin ikinci gününde, Rusya’nın “Ukrayna’nın istikrarını bozmaya devam ettiği” gerekçesiyle, 31 Temmuz’da son bulacak yaptırımları uzatma kararı aldı.

Avrupa’yı sarsan göç krizine ilişkin uzun tartışmaların ardından diğer önemli dosyaları ele alan AB liderleri, Minsk sürecini de görüştü.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, "AB liderleri, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılması üzerinde uzlaştı" denildi.

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı kendi topraklarına katma kararının ardından Ukrayna’nın doğusunda olaylar çıkmış, Avrupa Birliği, ABD ile birlikte, Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bu ambargo çerçevesinde, AB’ye üye ülkeler Rusya’ya silah satışına son verdi, Rusya’nın petrol ve doğalgaz alanında da kullanılan teknolojileri AB üyesi ülkelerden almasına sınır getirildi. Rus bankalarının Avrupa’da finans sektöründe faaliyet göstermesi de engellendi.

Ayrıca AB üyesi ülkeler, Rus yatırımcıların mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı gibi ek yaptırımlar da yürürlüğe koydu. Bu çerçevede AB, çoğu Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan 150 iş adamını kara listeye aldı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, Rusya’dan, “Ukrayna üzerinde düşürülen MH17 uçağının düşürülmesindeki sorumluluğunu da tanıması” istendi.

