HABER

AB Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletmiyor

27.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

AB Genel İşler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldı.

AB Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletmiyor

Avusturya'nın Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebi ise destek görmedi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı aldı. AB'ye üye ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi'nin Salı akşamı Lüksemburg'da yapılan toplantısı sonrasındaki açıklamada, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin son dönemde AB'den giderek uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlardaki gerilemenin çok kaygı verici olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik tutumun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Merkel Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşıydı

Başbakan Angela Merkel, aylar önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki siyasi gelişmeler nedeniyle Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Ancak AB'ye üye ülkeler arasında resmi ortak bir çizgi belirlenememişti.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin tarım ürünleri ile hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye'ye bir çok avantaj sağlaması bekleniyordu.

Türkiye'nin üyelik perspektifi

Toplantıda, Avusturya'nın Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi yönündeki talebi ise çoğunluğun desteğini alamadı. Toplantı sonrasındaki açıklamada, Türkiye'de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğinin altı çizildi. Açıklamada, Türkiye'nin "aday ülke" statüsünün devam ettiği, ancak müzakerelerin "durma noktasına" geldiği vurgulandı.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakelerine 2005 yılında resmen başlanmıştı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki askeri darbenin ardından Türkiye ile AB ilişkilerinde gerileme yaşanmış, 2016 yılının Aralık ayında AB müzakerelerde yeni başlık açılmaması kararı almıştı. Kasım 2017'de de Ankara'ya yapılan AB mali yardımlarında kesinti kararı alınmıştı.

Mülteci mutabakatının önemi

AB'nin Türkiye'nin ile üyelik müzakerelerini askıya almamasına neden olarak mülteci krizi gösteriliyor. AB'ye üye bir çok ülkenin, müzakelere son verilmesi veya resmi olarak askıya alınmasının Türkiye ile yapılan mülteci mutabakatının tehlikeye girmesinden kaygı duyduğu belirtiliyor.

AB Genel İşler Konseyi'nin toplantısı sonrasında yapılan açıklamada da, Türkiye'nin "bir çok alanda önemli bir ortak" olmayı sürdürüceği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'den gelen 3,5 milyondan fazla mülteciyi kabul etme ve barındırma konusunda gösterdiği çabaların" takdir edildiği vurgulandı. Mülteci mutabakatının sürdürülmesinin AB'nin "temel" öncelikleri arasında yer aldığı ve "her iki tarafında da çıkarına" olduğu belirtildi.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması, Yunan adalarına giden sığınmacıların, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye'ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye'deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.

DW,AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Türkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolundaTürkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolunda
Tahran ayaktaTahran ayakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

Kanada'da bir kuş yuvası nedeniyle on binlerin katılacağı festival ertelenebilir

Kanada'da bir kuş yuvası nedeniyle on binlerin katılacağı festival ertelenebilir

Altı pengueni döverek öldürdüren kişiye 49 saat kamu hizmeti cezası Avustralya'da büyük öfke yarattı

Altı pengueni döverek öldürdüren kişiye 49 saat kamu hizmeti cezası Avustralya'da büyük öfke yarattı

Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı

Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı

Uber Londra'daki hizmet lisansını geri kazandı

Uber Londra'daki hizmet lisansını geri kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.