AB-Türkiye Vize Serbestisinde Uzlaşabilecek mi?

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na vize serbestisi için çalışma planını 72 kriterden 65’i tamamlanmış şekilde sunmasıyla birlikte gözler, Brüksel’in özellikle olağanüstü hal (OHAL) rejimi ve terörle mücadele yasal düzenlemelerinde anlaşamadığı Ankara’ya vereceği yanıta çevrildi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Twitter aracılığıyla vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesi ve eklerini, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a teslim ettiğini duyurdu. Anadolu Ajansı kaynaklı habere göre de Türk Büyükelçi Kaymakcı, Timmermans’a ilerleme sağlanması için Komisyon’un Türkiye’ye destek olması gerektiğini ve gelecek olumlu işaret çerçevesinde Ankara’nın çalışmalara başlayacağı mesajlarını iletti.

Çavuşoğlu ve Çelik’e göre 72 kriter de tamamlanmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı televizyon programındaki açıklamasında, AB’nin vize serbestisi için şart koştuğu 72 kriterden 67’sini tamamladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, ancak AB’ye göre kriterlerden 65’inin tamamlandığını ifade etti. Buna rağmen tamamlanmış kriterleri AB’nin tavsiyesi olarak yorumlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin aslında çalışmalarını tümüyle tamamladığını da savundu. Çavuşoğlu, “Bizce 72 kriteri tamamladık. Mektubumuzu AB’ye ulaştırdığımız andan itibaren artık top diğer tarafta. Bu süreci bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.