AB-Türkiye Vize Serbestisinde Uzlaşabilecek mi?

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na vize serbestisi için çalışma planını 72 kriterden 65’i tamamlanmış şekilde sunmasıyla birlikte gözler, Brüksel’in özellikle olağanüstü hal (OHAL) rejimi ve terörle mücadele yasal düzenlemelerinde anlaşamadığı Ankara’ya vereceği yanıta çevrildi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Twitter aracılığıyla vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesi ve eklerini, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a teslim ettiğini duyurdu. Anadolu Ajansı kaynaklı habere göre de Türk Büyükelçi Kaymakcı, Timmermans’a ilerleme sağlanması için Komisyon’un Türkiye’ye destek olması gerektiğini ve gelecek olumlu işaret çerçevesinde Ankara’nın çalışmalara başlayacağı mesajlarını iletti.
Çavuşoğlu ve Çelik’e göre 72 kriter de tamamlanmış
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı televizyon programındaki açıklamasında, AB’nin vize serbestisi için şart koştuğu 72 kriterden 67’sini tamamladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, ancak AB’ye göre kriterlerden 65’inin tamamlandığını ifade etti. Buna rağmen tamamlanmış kriterleri AB’nin tavsiyesi olarak yorumlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin aslında çalışmalarını tümüyle tamamladığını da savundu. Çavuşoğlu, “Bizce 72 kriteri tamamladık. Mektubumuzu AB’ye ulaştırdığımız andan itibaren artık top diğer tarafta. Bu süreci bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘Vize Serbestisi İçin Gereken Kriterler Tamamlandı’
AB Bakanı Ömer Çelik de, bugünkü açıklamasında, “Esasında bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmiştir de bazı konularda bazı değişiklikler olabilir mi gibi bir tartışma yürüyordu. O tartışmada en azından Türkiye’nin yapacağı çalışma tamamlanmıştır ve bu çerçevede de Komisyona verilecektir” dedi.
AB en son 7 kriter eksik görüşündeydi
AB Komisyonu tarafı ise, Türkiye’nin 7 kriterle ilgili koşulları henüz yerine getirmediği görünüşünü koruyor. Bu kriterler içerisinde, AB ve Türkiye’nin “terör” tanımı üzerine uzlaşma sağlayamaması sıkıntı yaratıyor. AB tarafı, Türkiye’nin “Terörle Mücadele Kanunu” başta olmak üzere yasal düzenlenmelerinde özgürlüklerden yana şekilde değişiklikler yapmasını bekliyor. Türkiye ise, terör örgütleriyle mücadelesini gerekçe göstererek, değişiklikleri reddediyor.
AB tarafınca eksik olduğu dillendirilen kriterlerden birisi de Türkiye’nin, “yolsuzlukla mücadele” uygulamaları. AB, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından Türkiye hakkında hazırlanan raporlardaki yasal eksiklikleri Ankara’nın tamamlamasını istiyor. GRECO raporlarında, TBMM üyeleri ve yargıç ve savcılar konusunda hukuk dışı faaliyetlere engeller oluşturulması, mal ve gelir beyanları gerektiği vurgulanıyor.
Avrupa Polis Teşkilatı yani Europol ile Türk İçişleri Bakanlığı’nın sahada operasyonel işbirliği için gerekli hukuki düzenlemeyi yapması da bekleniyor.
Türkiye’nin kişisel verilerin güvenliği konusunda attığı yasal adımlar da AB tarafını memnun etmiyor ve bununla ilgili AB’ye uyumlu yasa çıkartılması isteniyor.
Türkiye’de yargı alanındaki son dönemde çok sayıda yasal değişiklikler yapılması da AB’nin rahatsızlıklarından birisi. AB tarafı, yargı alanında ve özellikle hakim ve savcı atamaları konusunda yeni düzenlemeler talep ediyor.
Bir diğer kriter ise, AB
Rusya ve Türkiye imzaları attı
Valilikten 18 yaşın altındakilere internet cafe yasağı
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar
Aden Körfezi tezkeresi bir yıl daha uzatıldı
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
Okuyucu Yorumları 0 yorum