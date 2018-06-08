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AB Türkiye’nin geri kabul anlaşmasına uymasını istedi

08.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Brüksel, Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durduğunu açıklayan Ankara'yı kararından geri dönmeye çağırdı.

AB Türkiye’nin geri kabul anlaşmasına uymasını istedi

AB sözcüsü, Türkiye’ye vize serbestisi sağlanabilmesi için bu anlaşmanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye'ye Yunanistan ile yapılan ikili geri kabul anlaşmasına uyması çağrısında bulundu. AB Komisyonu sözcüsü Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın devamının Türkiye ile hedeflenen vize serbestisinin sağlanması için AB'nin ön koşullarından biri olduğunu hatırlattı. Sözcü, karayoluyla Yunanistan'a gelen mültecilerin geri gönderilmesinin "düzensiz göç akınları ve yeni göç güzergahlarının oluşmasını engellemek için önemli bir unsur” olduğunu da sözlerine ekledi.

AB Komisyonu sözcüsü, ikili geri kabul anlaşması konusunda Türkiye ve Yunanistan ile temas halinde olduklarını dile getirdi. Bunun yanısıra, ikili anlaşmanın uzun süredir öneminin azaldığını, 2017 ve 2018 yıllarında sadece 25 kişinin bu anlaşma uyarınca geri gönderildiğini belirtti.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın Yunan adalarına geldikten sonra iltica başvurusu kabul edilmeyen mültecilerin iadesini öngördüğünü belirten AB Komisyonu sözcüsü, iki tarafın da bu anlaşmayı uyguladığını belirtti. Ancak Yunanistan'a karayoluyla gelen mültecilerin iadesinde ikili geri kabul anlaşmasının uygulandığını ifade eden sözcü, bunun Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Alman hükümetinden açıklama

Alman hükümetinden de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Berlin’de olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların "görüşmelerle çözüme kavuşturulmasını” umduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk hükümetinin ikili geri kabul anlaşmasının durdurulması kararının AB ile yapılan mutabakatı etkilemediği bilgisine sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile imzalanan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıklamış ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün hafta başında serbest bırakılmasından sonra bu kararın alındığını belirtmişti. Çavuşoğlu, "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor” demişti. Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma uyarınca, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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