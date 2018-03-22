AB Türkiye’yi Kıbrıs Konusunda Kınamaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına engel olma çabalarını kınayan bir açıklama yayınlamaya hazırlanıyor. Amerikan haber ajansı Associated Press’e (AP) göre, açıklamanın, gelecek hafta AB üst düzey yetkilileriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak toplantı öncesinde yayınlanması bekleniyor.
AP’nin ele geçirdiği taslak açıklamada, Türkiye’ye “bu eylemlerine son vermesi ve Kıbrıs’ın AB ve uluslararası hukuka uygun şekilde doğal kaynakları arama ve bunlardan faydalanmaya yönelik egemenlik haklarına saygı göstermesi” çağrısı yapılıyor.
Türk savaş gemileri geçen ay adanın açıklarında doğalgaz çıkarmak için yol alan İtalyan Eni şirketine ait sondaj gemisine izin vermemişti.
Ankara, Kıbrıs adasının açıklarındaki “tek taraflı” doğalgaz arama faaliyetlerine karşı çıkıyor ve bu tür adımların Kıbrıs Türkleri’nin haklarını ihlal ettiğini belirtiyor. Başbakan Yıldırım ay başında yaptığı bir açıklamada, "Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler, hidrokarbon kaynakları adada --gerek Kuzey'de gerekse Güney'de yaşayan-- bütün halkın ortak varlığıdır. Dolayısıyla buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz” diye konuşmuştu.
Brüksel’de zirvede biraraya gelen AB liderleri de Türkiye’yi Kıbrıs’la ilişkileri normalleştirmeye çağırdı.
AB liderleri ayrıca, Türkiye’de tutuklu bulunan AB vatandaşlarıyla ilgili “derin endişe” dile getirdi ve serbest bırakılmaları için hızlı diyalog çağrısında bulundu. Türkiye’de halen iki Yunan asker, sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunuyor.
Brüksel’den gelecek Pazartesi Türkiye’yle planlanan zirveyi iptal etme tehditlerine rağmen, hazırlıklar hala sürüyor. Erdoğan’ın Bulgaristan’ın Varna kentinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov’la biraraya gelmesi planlanıyor.
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