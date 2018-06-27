AB: ‘Türkiye’yle Üyelik Müzakereleri Ölü Noktada’

Bu çerçevede, “Türkiye ile hiçbir yeni başlığın açılamayacağı, açılan hiçbir başlığın kapatılmayacağı ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine ilişkin çalışmaların da şu an için başlatılmayacağı” duyuruldu.

Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaştığı vurgulanan açıklamada, “Hukukun üstünlüğünün yok edilmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlanmasının, gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de tutuklu olmasının kaygı verici ve kabul edilemez olduğu” dile getirildi.

Avrupa Birliği’nin genişleme politikasını görüşmek üzere Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler Konseyi toplantısının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirisinde Türkiye’nin her geçen gün Avrupa Birliği’nden uzaklaştığı belirtilerek, “Türkiye ile üyelik müzakereleri bu aşamada ölü noktadadır” denildi.

Toplantıda, Avusturya'nın, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine ‘resmen’ son verilmesi talebi de ele alındı. Ancak bu talep, üyelerden yeterli desteği bulamadığı için reddedildi.

Kararın Türkiye’nin adaylık statüsüne ilişkin bir etkisi yok. Ancak katılım sürecinin devam etmesinin ‘anlamsız koşullara’ bağlandığı belirtilen ve bu konuda tepki gösterilen açıklamada, “Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir. AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır” denildi.

Bakan Çelik: “AB 18 Mart anlaşmasına uymuyor”

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de, "AB bu açıklaması ile 18 Mart Anlaşması’na uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye'yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Çelik, şöyle devam etti: “18 Mart mutabakatının devamının önemini vurgulayan açıklamanın, mutabakatın asli unsurları olan yeni fasılların açılmasında ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde hiçbir adım atılmayacağını söylemesi, vize muafiyetinden bahsetmemesi dürüstlükten uzak ve çelişkili bir yaklaşımdır. 18 Mart sadece göç meselesinden ibaret değildir. AB’nin taahhütleri bulunan yukarıdaki konular da 18 Mart’ın asli unsurlarıdır.”

