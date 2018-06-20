AB ülkeleri göç konusunda toplanıyor

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Pazar günü Brüksel'de bir araya gelerek ay sonunda yapılacak AB zirvesi öncesinde göç ve iltica konularını görüşecek.

Konuyla ilgili Twitter'da açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Pazar günü Brüksel'de, AB zirvesi öncesinde Avrupa nezdinde çözüm bulmak isteyen bir grup devlet ve hükümet başkanlarını göç ve iltica konusunda resmi olmayan bir çalışma toplantısına çağırıyorum” dedi.

Toplantıya Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Belçika ve Hollanda'nın katılması bekleniyor. Brüksel’de açıklama yapan Juncker, sadece göçmen sorunundan etkilenen ülkeleri değil, "konuyla ilgili” bütün ülkeleri bu toplantıya davet ettiğini belirtti. Toplantının 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde ülkeler arasında fikir alışverişi yapılması için bir fırsat olacağını belirten Juncker, bu toplantıda konuşulanları temel alarak başka ülkelere bir politika dayatması yapılmayacağını belirtti.