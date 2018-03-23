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AB ülkeleri Rusya büyükelçilerini çekecek

23.03.2018 23:28 | Son Güncelleme

AB liderleri, eski ajan Sergey Skripal'a sinir gazıyla düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttukları Rusya’ya yönelik cezalandırıcı tedbirler konusunda uzlaştı.

AB ülkeleri Rusya büyükelçilerini çekecek

Birçok Avrupa ülkesi Rusya büyükelçilerini çekmeye hazırlanıyor.Avrupa Birliği (AB) liderleri, eski ajan Sergey Skripal İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinden sorumlu tuttukları Rusya'ya yönelik tedbirler alma konusunda uzlaştı. Moskova ise AB'yi İngiltere'nin başlattığı nefret kampanyasına dâhil olmakla suçladı.

Rusya eski çifte ajan Rus vatandaşı Sergey Skripal ve kızına düzenlenen saldırının arkasında olduğu iddiasını reddediyor. Saldırı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da düzenlenen ikinci sinir gazı saldırısı kabul ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından sunulan delillerin Rusya'nın sorumluluğunu "oldukça somut bir biçimde ortaya koyduğunu" belirtti. AB liderlerinin Rusya büyükelçilerini geri çekme konusunda uzlaştıklarını belirten Merkel "Almanya ve Fransa, büyükelçilerin geri çağrılmasının yanısıra, ek adımlar atılması konusunda uzlaşmışlardır" dedi.

Macron da "emsalsiz" olarak tanımladığı saldırıya Avrupa'nın karşılık vermek zorunda olduğunu söyledi. Fransız lider "Bu, bugün Avrupa Birliği'nin üyesi olan bir müttefiğin güvenlik ve egemenliğine yönelik bir saldırganlıktır. Bir tepki gerektirmektedir. Bu açık" diye konuştu.

AB hükümet ve devlet başkanları Brüksel'deki zirvede ortak bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadıklarını ve saldırıdan Moskova'nın sorumlu olmasının "muhtemel" olduğunu duyurdu. Zirveye başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ek adımların Pazartesi gününden itibaren ulusal düzeyde atılması bekleniyor" dedi.

Altı ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya ve Litvanya'nın Rus diplomatları sınır dışı edeceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği dönem başkanlığını sürdüren Bulgaristan'ın başbakanı Boyko Borisov ise saldırının arkasında Rusya'nın olduğunun kesinleşmesi için daha fazla kanıt sunulmasını istedi. Borisov "Gelecek haftalarda gerilimin hızlı bir şekilde yükselmesini bekliyorum zira birçok ülke büyükelçilerini çekmeye başlayacak. Mevcut dönem Soğuk Savaş'tan daha çetin" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin suçlamalarını "temelsiz" olarak tanımladı, AB'yi Moskova'nın işbirliği önerisini elinin tersiyle itmekle ve "Londra ile denizaşırı müttefiklerinin başlattığı Rus karşıtı kampanyaya" katılmakla suçladı.

Reuters / EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

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