AB ülkelerinde sığınmacı zirvesi çatlağı

Zirve, iltica politikaları konusunda koalisyon içerisinde anlaşmazlık yaşayan Almanya için önem taşıyor.Avrupa Birliği'nin göç ve iltica gündemiyle hafta sonu düzenleyeceği mini zirveye, Orta Avrupa ülkelerinden boykot kararı geldi. Visegrad Grubu olarak bilinen Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nden oluşan dört ülkenin liderleri, Pazar günü Brüksel'de yapılacak zirveye katılmayacağını duyurdu. Kararı duyuran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Orban, Almanya'da koalisyon ortakları arasında iltica politikası nedeniyle yaşanan görüş ayrılığına atıfta bulunarak "Bazı ülkelerde iç siyasi zorluklar olduğunu anlıyoruz. Ancak bu durum Avrupa çapında bir aceleye neden olamaz" dedi.

Orban, liderler düzeyindeki bir zirvenin Avrupa Konseyi tarafından düzenlenmesi gerektiğini de söyledi. Mini zirveye ilişkin çağrı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından yapılmıştı. Juncker, 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde ülkeler arasında fikir alışverişi yapılması için AB ülkelerini Brüksel'de biraraya gelmeye çağırmıştı.