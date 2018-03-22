HABER

AB ve 6 ülke, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf

22.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Senato'da yaptığı konuşmada en azından kısa vadede AB üyeleri ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore'nin 6 ülkeyi ek gümrük vergilerinden muaf tutacaklarını söyledi.

AB ve 6 ülke, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), en azından kısa vadede Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkenin yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden muaf tutacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer; Başkan Donald Trump'ın, daimi bir çözüm bulunması için görüşmeler devam ederken, AB üyelerinin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore'ye de ek gümrük vergilerinin geçici olarak durdurulması talimatı verdiğini söyledi.

Robert Lighthizer bu açıklamayı Senato'daki konuşmasında yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkessinin ithal ettiği çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi, Kanada ve Meksika'yı muaf tutarak imzalaması AB'nin tepkisini çekmişti.

Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçluyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük verilerinden AB'nin muaf tutulması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 vergi artırımı öngörüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.