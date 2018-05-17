AB ve Balkan liderleri Sofya'da bir araya geliyor

Zirvede AB'nin İran ve ticaret konularında ABD yönetimine karşı birleşik bir tutum benimsemesi bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) ve üye adayı altı Balkan ülkesinin liderleri Perşembe günü AB dönem başkanı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geliyor. Zirvede aday ülkeler Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın AB'ye daha yakın bir biçimde entegre edilmesi ve bu çerçevede yapılacak yatırımların yanı sıra hukuk devleti alanındaki uyum reformları konularının öne çıkması bekleniyor. AB'nin zirve kapsamında AB ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla yapılacak altyapı yatırımlarını teyit etmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımların ulaştırma, enerji ve mobil iletişim alanlarında yapılması planlanıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleyecek. "Boşluğu Rusya, Çin, Türkiye dolduruyor" 28 AB ülkesinin liderlerinin, Çarşamba akşamı gayrıresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelerek İran, ticaret ve dijitalleşme konularını görüştükleri bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde AB liderlerine gönderdiği mektupta, bölgenin Avrupa'ya entegrasyonu konusunun "her iki taraf için de sağlam bir bağlılık" olarak kalması gerektiğini belirtti. Mektubunda Tusk, "Bölgeye insanların piyonlar olduğu jeopolitik bir satranç oyunu muamelesinde bulunmanın karşısında, AB'nin bölgenin tamamının istikrarı ve halklarının gelecekte refaha ulaşmasını samimiyetle umursayan tek ortak olduğuna eminim" ifadelerini kullandı. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Perşembe günü Welt gazetesine yaptığı açıklamada, AB'nin Balkanlara daha büyük önem atfetmesi çağrısında bulundu. Kneissl, "AB Avrupa'nın güneydoğusunu son yıllarda ihmal etti. Böyle olunca burada oluşan boşlukta Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez devletleri gibi diğer ülkeler yer ediyor" şeklinde konuştu. Balkan ülkelerinin kat ettiği aşamaların takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Kneissl, "inandırıcı bir üyelik perspektifinin" bu ülkeleri önemli reformlara devam etme konusunda motive edeceğini söyledi.