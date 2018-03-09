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AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

AB uygulamadan muaf tutulmasını talep ederken Çin de kararın derhal iptalini istedi

AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getiren kararına tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström, AB ülkelerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep ederken, Avrupa Çelik Birliği’nden (EUROFER) de sert bir açıklama geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı da yeni gümrük vergilerine tepki gösterdi, kararın iptalini istedi. Bakanlık, meşru hak ve çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını açıkladı.

EUROFER Başkanı Axel Egert, Trump’ın yeni gümrük politikasına ulusal güvenliği “bahane etmesini” ve bunu da NATO’nun mali olarak desteklenmesine bağlamasını “saçma” olarak niteledi. Eggert, “ABD’ye ihracatta yaşanacak kayıp ve AB’de ortaya çıkacak ithalat dalgalanmasıyla, Avrupa çelik endüstrisi ve ilgili alanlarda onbinlerce iş kaybı olabilir” dedi.

AB’nin Meksika ve Kanada gibi yeni gümrük vergilerinden muaf tutulması talebini Almanya Başbakanı Angela Merkel de dile getirdi.

Almanya’nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini söyleyen Merkel, Avrupa Komisyonu’nun karşı önlemler hazırlığında olduğunu hatırlattı.

Almanya’nın AB Komisyonu’na sonuna kadar destek verdiğini vurgulayan Angela Merkel, ABD ile müzakerelerin öncelik olması gerektiğini, en iyi çözümün ise AB’nin muaf tutulması olduğunu belirtti. Merkel, “Eğer müzakereler başarılı olmazsa, Avrupa olarak biz de gerekli tepkiyi veririz” dedi.

Almanya hükümet sözcüsü Georg Streiter de, AB’nin duruşunu ve karşı önlemlerini desteklediklerini söyledi. Trump’ın son dönemde dile getirdiği Alman otomobillerine ek vergiyle ilgili sorulara ise, “Elbette her türlü gelişmeye hazırlıklıyız” yanıtını verdi.

Alman Endüstrileri Federasyonu da yeni vergileri, dünya çapında ticaret savaşına neden olabilecek küçük düşürücü bir adım olarak niteledi. Trump’ın ek gümrük vergilerinden herkesin kayba uğrayacağını ve ABD’nin de zarar göreceğini savunan federasyon, AB’yi de itidalli olmaya ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre karşılık vermeye çağırdı.

Rahatsızlığını dile getiren bir diğer ülke de Hollanda oldu. Başbakan Mark Rutte, vergilerin hayal kırıklığı yarattığını ve AB’nin karşı önlemleri konusunda net olması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği geçen yıl ABD’ye 5 milyon 500 bin ton çelik ihraç etti.

Çin ile ABD arasındaki ticaretin en önemli limanlarından biri olan Hong Kong da vergilere karşı çıktı.

Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bürosu, vergi beyannamelerini dikkatle inceleyeceklerini bildirdi.

Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getiren planının ayrıntılarını dün açıklamıştı. Çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatınaysa yüzde 10 gümrük vergisi getiren planla ilgili olarak Trump, “ülke bazında bu rakamı artırma ya da düşürme, listeden ülkeler çıkarma ya da dahil etme hakkına sahip olduğunu” söylemişti.

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