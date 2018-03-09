AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

AB’nin Meksika ve Kanada gibi yeni gümrük vergilerinden muaf tutulması talebini Almanya Başbakanı Angela Merkel de dile getirdi.

EUROFER Başkanı Axel Egert, Trump’ın yeni gümrük politikasına ulusal güvenliği “bahane etmesini” ve bunu da NATO’nun mali olarak desteklenmesine bağlamasını “saçma” olarak niteledi. Eggert, “ABD’ye ihracatta yaşanacak kayıp ve AB’de ortaya çıkacak ithalat dalgalanmasıyla, Avrupa çelik endüstrisi ve ilgili alanlarda onbinlerce iş kaybı olabilir” dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı da yeni gümrük vergilerine tepki gösterdi, kararın iptalini istedi. Bakanlık, meşru hak ve çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Almanya’nın AB Komisyonu’na sonuna kadar destek verdiğini vurgulayan Angela Merkel, ABD ile müzakerelerin öncelik olması gerektiğini, en iyi çözümün ise AB’nin muaf tutulması olduğunu belirtti. Merkel, “Eğer müzakereler başarılı olmazsa, Avrupa olarak biz de gerekli tepkiyi veririz” dedi.

Almanya hükümet sözcüsü Georg Streiter de, AB’nin duruşunu ve karşı önlemlerini desteklediklerini söyledi. Trump’ın son dönemde dile getirdiği Alman otomobillerine ek vergiyle ilgili sorulara ise, “Elbette her türlü gelişmeye hazırlıklıyız” yanıtını verdi.

Alman Endüstrileri Federasyonu da yeni vergileri, dünya çapında ticaret savaşına neden olabilecek küçük düşürücü bir adım olarak niteledi. Trump’ın ek gümrük vergilerinden herkesin kayba uğrayacağını ve ABD’nin de zarar göreceğini savunan federasyon, AB’yi de itidalli olmaya ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre karşılık vermeye çağırdı.

Rahatsızlığını dile getiren bir diğer ülke de Hollanda oldu. Başbakan Mark Rutte, vergilerin hayal kırıklığı yarattığını ve AB’nin karşı önlemleri konusunda net olması gerektiğini söyledi.