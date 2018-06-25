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AB ve NATO’dan Seçim Açıklaması

25.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “seçim kampanyasının adil ve dengeli olmadığını” belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayacağını belirtti, ardından NATO değerlerini hatırlattı

AB ve NATO’dan Seçim Açıklaması

AB ve NATO yetkilileri, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP’nin zaferiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “seçim kampanyasının adil ve dengeli olmadığını” belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayacağını belirtti, ardından NATO değerlerini hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Lüksemburg’da katıldığı Savunma Bakanları toplantısı sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı kutladı. Stoltenberg, “Sayın Erdoğan’ı seçildiği için kutlayacağım. Ayrıca Türk halkını da sandığa bu kadar geniş kitleler halinde katıldıkları için kutluyorum” diye konuştu.

NATO’nun demokrasi, bireysel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti gibi bazı temel değerler üzerine kurulduğunu hatırlatan Stoltenberg, “Şahsen ben bu değerlere çok büyük önem veriyorum ve bunların önemini Türk yetkililerle görüştüğüm zamanlar Ankara da dahil, pek çok NATO başkentinde vurguluyorum” diye konuştu.

Mogherini ve Hahn’dan ortak açıklama

AB adına Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’dan seçimlere ilişkin bir açıklama gelmezken, AB’nin konuya ilişkin görüşlerini Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn dile getirdi.

Yaptıkları ortak açıklamada seçim kampası boyunca yaşanan dengesizliklere dikkat çeken Federica Mogherini ve Johannes Hahn, Türk seçmeninin yoğun bir şekilde sandığa gitmesinin Türk halkının demokratik süreçlere ve sivil haklara olan bağlığını gösterdiğini söyledi.

Ancak, AGİT ve Avrupa Komisyonu’nun “adaylar için eşit şansların tanınmadığını tespit eden ön raporlarını” dikkate aldıklarını belirten Mogherini ve Hahn, "AGİT gözlemci heyetinin de tespit ettiği gibi, seçmenlere pek çok seçenek sunuldu ancak kampanya koşulları eşit değildi. Ayrıca, şu anda yürürlükte olan olağanüstü hal tarafından sınırlayıcı yasal çerçeve ve yetkiler, medyada da dahil olmak üzere, toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtladı. Fakat AB olarak, Cumhurbaşkanı ve parlamentoyla, bizi bekleyen pek çok ortak sorunun çözümü için birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas da basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin yorum yapmadan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türkiye’nin, göç, güvenlik, bölgenin istikrarı ve terörle mücadele gibi ortak konularda AB ile kararlı bir ortak olarak kalacağını umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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