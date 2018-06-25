AB ve NATO’dan Seçim Açıklaması

AB ve NATO yetkilileri, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP’nin zaferiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “seçim kampanyasının adil ve dengeli olmadığını” belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayacağını belirtti, ardından NATO değerlerini hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Lüksemburg’da katıldığı Savunma Bakanları toplantısı sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı kutladı. Stoltenberg, “Sayın Erdoğan’ı seçildiği için kutlayacağım. Ayrıca Türk halkını da sandığa bu kadar geniş kitleler halinde katıldıkları için kutluyorum” diye konuştu.

NATO’nun demokrasi, bireysel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti gibi bazı temel değerler üzerine kurulduğunu hatırlatan Stoltenberg, “Şahsen ben bu değerlere çok büyük önem veriyorum ve bunların önemini Türk yetkililerle görüştüğüm zamanlar Ankara da dahil, pek çok NATO başkentinde vurguluyorum” diye konuştu.