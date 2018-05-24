AB Veri Koruma Yönetmeliği Yürürlüğe Giriyor

Avrupa Birliği’nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Vatandaşların kişisel bilgi güvenliği ve gizlilik haklarını korumak amacıyla düzenlenen yönetmelik, kuralları ihlal eden şirketlere yıllık cironun yüzde 4’üne veya 20 milyon Euroya varan ağır cezaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği tarafından 2016’da kabul edilen reformun ülkelerin ulusal kanunlarına uyumlu hale getirilmesi için 2 yıl süre tanınmıştı. Türkiye dahil AB ile ve AB vatandaşları ile internet üzerinden e-ihracat yapan ve kurumsal ilişkisi olan tüm şirket ve kurumları ilgilendiren toplam 99 maddelik yönetmelik, AB’nin son yıllarda yaptığı en büyük reformlardan biri olarak tanımlanıyor.

Geçmişte internet üzerinden şirket ve kurumlara kişisel bilgilerini veren tüketiciler son günlerde e-maillerle yeni yönetmelik hakkında uyarılırken, söz konusu bilgilerin bundan sonra da kullanılabilmesi için teyit gerekiyor. Yönetmelik kullanıcıların daha önce vermiş oldukları veri işleme izinlerini istedikleri anda kaldırabilmelerini de kolaylaştırıyor.