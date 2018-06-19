AB yargısından Le Pen'e 300 bin euro ceza

Avrupa Birliği'nin ikinci derecedeki Genel Mahkemesi, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'na 300 bin euro geri ödeme yapması yönündeki kararını onadı.

Le Pen'in bir asistanını finanse etmek için Avrupa Parlamentosu'ndan aldığı 300 bin euroyu bu amaçla kullanmadığı kaydediliyor. Fransız siyasetçi, Avrupa Parlamentosu'nun bu yöndeki kararına itiraz etmişti.

Genel Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda hükmünü açıkladı. Kararda "(Genel Mahkeme) Avrupa Parlamentosu'nun bir parlamento asistanını istihdam etmek için verilen yaklaşık 300 bin euronun Marine Le Pen'den tahsil edilmesi yönündeki kararını onamaktadır" denildi.

Mahkeme karara gerekçe olarak Le Pen'in söz konusu çalışanın 2010-2016 yılları arasında parlamentoda çalıştığını ve hatta orada bulunduğunu dahi kanıtlayamadığını gösterdi.

Le Pen, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada "Karar davanın içeriğine değil ancak usule yönelik. Kararı temyize götüreceğiz” dedi.

Fransız siyasetçinin eski adı Ulusal Cephe olan Ulusal Birleşme partisi kararı eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada "Kanıt sunmayınca Genel Mahkeme ortada bir parlamento çalışması yok diyor. Kanıt sununca da bunun doğru bir usul içinde sunulmadığını söylüyor. Eğer kanıtı doğru bir usulle sunarsanız o zaman da çok geç” ifadelerine yer verildi.