HABER

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

05.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını öngören yaz saati uygulamasının sürdürülüp sürdürülmemesine karar vermek için AB vatandaşlarının görüşlerine başvuruyor.

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir araştırma başlattı. Ankete katılanlara, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı anket 16 Ağustos'a kadar sürecek. Ankette katılımcılara beş soru yöneltiliyor. Bu sorularla, mevcut uygulamaya yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra saatlerin kalıcı olarak ileri ya da geri kalmasını tercih edip etmeyecekleri de öğrenilmeye çalışılıyor.

Avrupa Komisyonu, anketin Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaşları ve bazı üye devletlerden gelen talep üzerine başlatıldığını açıkladı. AP'de Şubat ayında alınan kararda, Avrupa Komisyonu'ndan konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapması istenmişti.

Almanlar son verilmesini istiyor

Almanya'da geçen Mart sigorta şirketi DAK tarafından yaptırılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 73'ünün yaz saati uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koymuştu.

Avrupa'da Almanya dâhil birçok ülke Birinci Dünya Savaşı sırasında kömür kullanımından tasarruf etmek için yaz saati uygulamasına geçmişti. Dünyanın Kuzey Amerika ve Avrupa hariç büyük bölümünde bu uygulamaya başvurulmuyor. Türkiye'de ise 2016'dan beri yıl boyunca yaz saati uygulaması sürdürülüyor.

Yaz saati uygulamasının fikir babaları Yeni Zelandalı böcek bilimci George Hunter ve İngiliz müteahhit William Willett olarak biliniyor. Willett aynı zamanda ünlü rock grubu Coldplay'in İngiliz solisti Chris Martin'in dedesinin dedesiydi.

DW,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Tayland’da Tekne Kazasında Onlarca Kişi KayıpTayland’da Tekne Kazasında Onlarca Kişi Kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.