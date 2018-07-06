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AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

06.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını öngören yaz saati uygulamasının sürdürülüp sürdürülmemesine karar vermek için AB vatandaşlarının görüşlerine başvuruyor.

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir araştırma başlattı. Ankete katılanlara, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı anket 16 Ağustos'a kadar sürecek. Ankette katılımcılara beş soru yöneltiliyor. Bu sorularla, mevcut uygulamaya yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra saatlerin kalıcı olarak ileri ya da geri kalmasını tercih edip etmeyecekleri de öğrenilmeye çalışılıyor.

Avrupa Komisyonu, anketin Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaşları ve bazı üye devletlerden gelen talep üzerine başlatıldığını açıkladı. AP'de Şubat ayında alınan kararda, Avrupa Komisyonu'ndan konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapması istenmişti.

Almanya'da geçen Mart sigorta şirketi DAK tarafından yaptırılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 73'ünün yaz saati uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koymuştu.

Avrupa'da Almanya dâhil birçok ülke Birinci Dünya Savaşı sırasında kömür kullanımından tasarruf etmek için yaz saati uygulamasına geçmişti. Dünyanın Kuzey Amerika ve Avrupa hariç büyük bölümünde bu uygulamaya başvurulmuyor. Türkiye'de ise 2016'dan beri yıl boyunca yaz saati uygulaması sürdürülüyor.

Yaz saati uygulamasının fikir babaları Yeni Zelandalı böcek bilimci George Hunter ve İngiliz müteahhit William Willett olarak biliniyor. Willett aynı zamanda ünlü rock grubu Coldplay'in İngiliz solisti Chris Martin'in dedesinin dedesiydi.

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