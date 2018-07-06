AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir araştırma başlattı. Ankete katılanlara, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı anket 16 Ağustos'a kadar sürecek. Ankette katılımcılara beş soru yöneltiliyor. Bu sorularla, mevcut uygulamaya yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra saatlerin kalıcı olarak ileri ya da geri kalmasını tercih edip etmeyecekleri de öğrenilmeye çalışılıyor.

Avrupa Komisyonu, anketin Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaşları ve bazı üye devletlerden gelen talep üzerine başlatıldığını açıkladı. AP'de Şubat ayında alınan kararda, Avrupa Komisyonu'ndan konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapması istenmişti.