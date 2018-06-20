AB Zirve Öncesinde Mülteci Krizini Görüşecek

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve diğer AB ülkeleri, Pazar günü göçmenlik politikasıyla ilgili birlik içinde bölünme yaratan bir çıkmaza çözüm getirmek için bir araya gelecek.

Yunanistan ve Bulgaristan’ın da toplantıya katılması bekleniyor. Görüşmelerde Akdeniz ülkelerinden birine gelerek sığınma talep eden kişilerin Avrupa Birliği içinde dolaşmalarına nasıl engel olunacağı tartışılacak.

Bu tür ikincil eylemler Avrupa Birliği kanunlarına göre yasadışı kabul ediliyor, ancak Avrupa’da göçmen sorununun tırmanışa geçtiği 2015’ten bu yana bu durum yaygın olarak yaşanıyor. 2015’te yaklaşık 1 milyon mülteci ve göçmen Ortadoğu ve Afrika’dan Avrupa ülkelerine geçti.

Birlik o zamandan bu yana göçmenlerin sorumluluğunu nasıl paylaşacakları konusunda uzlaşamıyor.

Pazar günü yapılacak toplantıda liderlerin ortak bir mülteci politikası üzerinde uzlaşmaya çalışacakları 28-29 Haziran’daki zirvede yaşanabilecek olası çatışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Göçmenlik konusunda katı tutumuyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Pazar günü göçmenlikle ilgili hızlı önlem alınmasını istedi ve anlaşmazlığın sürmesi halinde Avusturya’nın tek başına AB dışında sığınma merkezleri kurabileceğini kaydetti.