AB Zirve Öncesinde Mülteci Krizini Görüşecek

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve diğer AB ülkeleri, Pazar günü göçmenlik politikasıyla ilgili birlik içinde bölünme yaratan bir çıkmaza çözüm getirmek için bir araya gelecek.
Yunanistan ve Bulgaristan’ın da toplantıya katılması bekleniyor. Görüşmelerde Akdeniz ülkelerinden birine gelerek sığınma talep eden kişilerin Avrupa Birliği içinde dolaşmalarına nasıl engel olunacağı tartışılacak.
Bu tür ikincil eylemler Avrupa Birliği kanunlarına göre yasadışı kabul ediliyor, ancak Avrupa’da göçmen sorununun tırmanışa geçtiği 2015’ten bu yana bu durum yaygın olarak yaşanıyor. 2015’te yaklaşık 1 milyon mülteci ve göçmen Ortadoğu ve Afrika’dan Avrupa ülkelerine geçti.
Birlik o zamandan bu yana göçmenlerin sorumluluğunu nasıl paylaşacakları konusunda uzlaşamıyor.
Pazar günü yapılacak toplantıda liderlerin ortak bir mülteci politikası üzerinde uzlaşmaya çalışacakları 28-29 Haziran’daki zirvede yaşanabilecek olası çatışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Göçmenlik konusunda katı tutumuyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Pazar günü göçmenlikle ilgili hızlı önlem alınmasını istedi ve anlaşmazlığın sürmesi halinde Avusturya’nın tek başına AB dışında sığınma merkezleri kurabileceğini kaydetti.
Avrupa’nın mülteci diplomasisi Trump yönetiminin tepki gören yasadışı göçmen çocukları ailelerinden ayırma uygulamasıyla aynı döneme denk geldi. Amerika’nın Meksika sınırında kafesler içinde tutulan ve anne babalarına seslenen çocukların görüntüleri ve ses kayıtları dünya genelinde tepki yaratmıştı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2017’de savaştan kaçarak dünyanın daha istikrarlı bölgelerine giden kişi sayısının ciddi şekilde düştüğünü kaydetse de dünya genelinde göç zengin ülkelerin politikalarını şekillendirmeye devam ediyor.
OECD ülkelerine yönelik sığınma başvuruları 2016’da 1,64 milyonken 2017’de yüzde 25 oranında düştü. AB üyesi ülkelere yapılan başvurular da yarı yarıya azaldı.
Ancak AB’nin en sağlam ekonomilerinden olan Almanya’da göç sorunu Başbakan Angela Merkel’in iktidar koalisyonunda çatlaklara neden oluyor.
Hristiyan Sosyal Birliği Partisi (CSU) Pazartesi günü Merkel’e Avrupa genelinde bir anlaşma yapması için iki hafta süre tanımıştı.
Merkel ise 2015’te başlattığı açık kapı politikasını ve otoritesini zayıflatacak tek taraflı adımlara karşı çıkıyor.
Papa Francis de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin yaşlanan nüfusları nedeniyle “demografik kış” yaşadıkları bir dönemde popülist liderlerin göç konusunda sanrı yarattıklarını söyledi. Papa, “Göç olmazsa Avrupa boş kalır” diye konuştu.
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