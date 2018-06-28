AB Zirvesinde İtalya Krizi

Avrupa Birliği’nin (AB) göçmen krizini’ görüştüğü kritik zirvede, İtalya ortak sonuç bildirgesini bloke etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, göçmen akını karşısında tek başına bırakıldıklarını savundu. Conte bu konuda somut adımlar atılmadan ortak sonuç bildirisine imza atmayınca, zirveden uzlaşma içeren bir karar çıkmadı.

Göçmen krizi nedeniyle bölünme yaşayan AB’nin geleceğini de belirleyecek zirvede, İtalya’dan beklenen adım geldi. Avrupa Konseyi sözcülüğü kısa bir açıklama yaparak, "Bir üye ülke ortak sonuç bildirgesinde yer alan tüm sonuçlara karşı pozisyonunu korumuş, bu nedenle şu aşamada hiçbir sonuç onaylanmamıştır" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı yetkili de AFP’ye yaptığı açıklamada, "Prosedür hakkında yarım saatten uzun bir süre tartışıldı. İtalyanlar göç konusundaki görüşlerinde ısrar ediyor" diyerek sonuç bildirgesini İtalya’nın tıkadığını kaydetti.

Bir başka AB’li yetkili de, "Çok hararetli ve sert tartışmalar yaşandı ve herkes İtalya noktasında tıkandı. Uzlaşma sağlanamadı ve bu yüzden sonuçları kabul edemedik. Diğer üyeler bu duruma şaşırdılar ve hiç de memnun olmadılar" dedi.