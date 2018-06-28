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AB Zirvesinde İtalya Krizi

28.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

AB’nin göçmen krizini’ görüştüğü kritik zirvede, İtalya ortak sonuç bildirgesini bloke etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, göçmen akını karşısında tek başına bırakıldıklarını savundu. Conte, bu konuda somut adımlar atılmadan ortak sonuç bildirisine imza atmayınca, zirveden uzlaşma içeren bir karar çıkmadı

AB Zirvesinde İtalya Krizi

Avrupa Birliği’nin (AB) göçmen krizini’ görüştüğü kritik zirvede, İtalya ortak sonuç bildirgesini bloke etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, göçmen akını karşısında tek başına bırakıldıklarını savundu. Conte bu konuda somut adımlar atılmadan ortak sonuç bildirisine imza atmayınca, zirveden uzlaşma içeren bir karar çıkmadı.

Göçmen krizi nedeniyle bölünme yaşayan AB’nin geleceğini de belirleyecek zirvede, İtalya’dan beklenen adım geldi. Avrupa Konseyi sözcülüğü kısa bir açıklama yaparak, "Bir üye ülke ortak sonuç bildirgesinde yer alan tüm sonuçlara karşı pozisyonunu korumuş, bu nedenle şu aşamada hiçbir sonuç onaylanmamıştır" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı yetkili de AFP’ye yaptığı açıklamada, "Prosedür hakkında yarım saatten uzun bir süre tartışıldı. İtalyanlar göç konusundaki görüşlerinde ısrar ediyor" diyerek sonuç bildirgesini İtalya’nın tıkadığını kaydetti.

Bir başka AB’li yetkili de, "Çok hararetli ve sert tartışmalar yaşandı ve herkes İtalya noktasında tıkandı. Uzlaşma sağlanamadı ve bu yüzden sonuçları kabul edemedik. Diğer üyeler bu duruma şaşırdılar ve hiç de memnun olmadılar" dedi.

Basın toplantısı iptal

Uzlaşma sağlanamaması nedeniyle yerel saatle 19.00’da yapılması planlanan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in basın toplantısı da iptal edildi. Cuma günü öğleden sonra zirvenin bitiminin ardından basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

İtalya’nın Beş Yıldız Hareketi’nden gelen Başbakanı Giuseppe Conte, zirveden önce net bir ilerleme sağlanamazsa veto hakkını kullanacaklarını bildirmişti. Dublin Anlaşması’nın son bulmasını isteyen Conte, "Bildiğiniz gibi İtalya, bu AB Konseyi’ne bir öneriyle geldi. Bu önerilerin, AB’nin ruhuna ve temeline de uygun ve son derece makul öneriler olduğunu düşünüyoruz. Diğer liderlerle yaptığımız görüşmelerde, onlardan pek çok kez dayanışma ifadesi gördüm. Bugün çok önemli bir gün. Umarım bana söyledikleri sözlerin eyleme dönüştüğünü görürüz. İtalya artık kelimelere ve açıklamalara ihtiyaç duymuyor, somut adımlara ihtiyacımız var. Bu açıdan bu toplantı önemli" demişti.

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