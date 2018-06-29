AB Zirvesindeki Anlaşma Merkel’in Koltuğunu Sağlamlaştırdı

Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin sığınmacılarla ilgili Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen zirvesinde anlaşmaya varılması Başbakan Angela Merkel’e rahat bir nefes aldırttı.

Koalisyon partilerinden Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun Merkel’e yaptığı baskı ve sığınmacıların Almanya’ya girişinin engellemesi yönünde verdiği ültimatomun gölgesinde yapılan zirvede varılan anlaşma Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıları Avrupa Birliği sınırlarında durdurmayı ve Kuzey Afrika ülkelerinde kurulacak kamplarda bekletmeyi hedefliyor. Buna göre sığınmak isteyenler, kamplarda iltica başvurusunda bulunacak ve ancak başvuru kabul edildikten sonra Avrupa’ya geçebilecek.

Anlaşmanın hayata geçebilmesi için sözkonusu ülkelerle de anlaşma sağlanması gerekiyor. Sekiz saatlik pazarlıklardan sonra üzerinde karar verilen plan, özellikle Akdeniz’i geçmeye çalışırken kurtarılan sığınmacıların üye ülkelerde oluşturulacak “kontrol merkezlerine” gönderilmesini de öngörüyor. Söz konusu merkezlerin yine Kuzey Afrika ülkelerinde, Avrupa’da ise Arnavutluk ve Makedonya’da olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye ek olarak 3 Milyar Euro ödenmesi için onay çıktı.