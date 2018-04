ABBA: Yine, yeni, yeniden!

Dörtlü iki yeni şarkı kaydetti.Şarkıları, kıyafetleri ve sahne şovlarıyla 1970'lerde ve 1980’lerin başında dünyaca üne kavuşan İsveçli müzik grubu ABBA, 35 yıl sonra tekrar bir araya geldiklerini açıkladı.

35 sene sonra ilk defa birlikte stüdyoya giren dörtlü, iki yeni şarkı kaydettiklerini belirtti. Sosyal medya platformu Instagram’dan açıklama yapan grup, şarkılarından birisinin adının Türkçe "Hala sana inanıyorum” anlamına gelen "I still have faith in you” olduğunu ifade etti. İkinci şarkının adına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Grup, açıklamalarında “Dördümüz de yaklaşık 35 yıldan sonra güçlerimizi birleştirip stüdyoya tekrar girmenin eğlenceli olabileceğini düşündük ve öyle de yaptık” dedi.

Hologramlı ABBA klibi

Grubun üyeleri Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad ve Agnetha Faltskog, 35 yıl sonra birlikte şarkı kaydetmeleri konusunda "Sanki zaman durmuştu ve biz sadece kısa bir tatile çıkmıştık. İnanılmaz eğlenceli bir deneyim” dedi.

Grup, "I still have faith in you” isimli şarkılarının Aralık ayında BBC'de yayınlanacak özel bir televizyon programında dinlenebileceğini söyledi. Bu yayında ABBA üyelerinin kendileri yerine hologramları ekranda olacak.

1974’deki Eurovision Şarkı Yarışmasını "Waterloo” isimli şarkılarıyla kazandıktan sonra dünyaca üne kavuşan ABBA grubu, "Dancing Queen", "Take a Chance on Me", "Mamma Mia" ve "Super Trouper" gibi 1970'lerde sevilen disko müzikleri yaptılar. Albümleri toplamda 400 milyon kopya satan grup, 1982 yılında ayrılmıştı ve o günden sonra da hiçbir araya gelmemişlerdi.

