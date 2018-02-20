Abbas BM’ye Özel Çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas, uluslararası bir Ortadoğu konferansı yapılması çağrısında bulundu.

Abbas, bu toplantının en geç yıl ortasında yapılmasını istedi.

Filistinliler, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından bu yana Amerika’nın iki taraf arasında tarafsız şekilde arabuluculuk yapabileceğine inanmıyor. Bu nedenle de Abbas, İsrail-Filistin sorununa kollektif şekilde çözüm aranmasını istiyor.

Trump’ın Kudüs kararı sonrasında Filistinli mültecilere yardım eden BM kuruluşuna mali desteği kesmesi Filistinliler’i daha da öfkelendirdi.

ABD’den Abbas’a: ‘Peşinizden koşacak değiliz’

Öte yandan ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Abbas’a Amerika’nın görüşmeye hazır olduğunu söyledi, ancak “peşinizden koşacak değiliz” diye ekleme yaptı.

Nikki Haley açıklamasını yaparken ardında Başkan Donald Trump’ın damadı ve baş danışmanlarından Jared Kushner’le, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt hazır bulundu. Kushner ve Greenblat yeni Ortadoğu barış planı üzerine çalışıyor.

Bununla birlikte Mahmud Abbas, Haley açıklama yapmadan önce Güvenlik Konseyi oturumundan ayrıldı