Abbas: 'Trump'ın planı yüzyılın tokadı oldu'

Reuters Abbas
Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı kurma çabalarını 'yüzyılın tokadı' olarak tanımladı.
Filistinli liderlerin düzenlediği bir toplantıda konuşan Abbas, bundan sonra ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarladı.
Abbas, aynı zamanda İsrail'i Oslo Anlaşmaları ile başlayan barış sürecini sona erdirmekle suçladı.
"Yüzyılın anlaşması yüzyılın tokadı oldu ve bunu kabul etmeyeceğiz" diyen Abbas, "Oslo'yu diyorum, artık Oslo yok" sözlerini kullandı.
İlki 1993 yılında, ikincisi 1995 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.
Abbas, geçen ay yaptığı açıklamada da ABD tarafından önerilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söylemişti.
Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kudüs'ü başkent ilan etme kararına karşı oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da kınamıştı.
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