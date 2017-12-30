ABD 2018’de Daha Çok Kaçağı Sınırdışı Edebilir

Herkesin korku içinde beklediği toplu sınırdışı uygulaması, bu yıl devreye girmedi. Gözaltına alınan kaçakların sayısı artsa da sınırdışı edilenlerin sayısında azalma kaydedildi. Ancak göçmenlik ve sınırdışı uygulaması sistemi, çok yavaş ilerliyor. Bazı göçmenlik davaları için bundan yıllar sonrasına duruşma tarihi veriliyor. Öte yandan Trump Yönetimi, sisteme bazı değişiklikler getiriyor. Gözaltına alınanların sayısının artması ise gelecekte sınırdışı edileceklerin sayısının da artmasına yol açabilir. Göçmenlik ve sınır güvenliği daireleri, sınır güvenliği sağlamak amacıyla 15 bin yeni polis ve binlerce başka eleman alımı için düğmeye basan Trump Yönetimi'nin bu talebini karşılamak için harekete geçmiş durumda. Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak getirilen onbinlerce genci sınırdışı edilmekten koruyan DACA uygulamasının Trump tarafından sona erdirilmesi de önümüzdeki yıl sınırdışı edileceklerin sayısının artmasına yol açabilir.