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ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 07:58 | Son Güncelleme

ABD, PKK’nın büyük hezimet yaşadığı Afrin’e, 1990’lı yıllardan bu yana Guam adasında özel eğitim verdiği teröristleri getirmeye başladı. ABD’nin yurt dışındaki en büyük ikinci üssü Guam’da PKK’lılara uçak ve helikopter kullanımı ile antitank, uçaksavar ve dijital mayın eğitimi veriliyor.

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

PKK/PYD’ye silah yağdıran ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD, PKK’nın büyük hezimet yaşadığı Afrin’e, 1990’lı yıllardan bu yana Guam adasında özel eğitim verdiği 70 teröristi getirdi. Guam’da PKK’lılara uçak ve helikopter kullanımı ile antitank, uçaksavar ve dijital mayın eğitimi veriliyor.

Terör örgütü PKK/PYD’ye her türlü desteği veren ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD’nin 1990’lardan itibaren Guam Adası’nda özel eğitimden geçirdiği teröristler Afrin’e taşındı. Antitank, uçaksavar, dijital mayın tuzakları askeri taktik-strateji ve manevralar konusunda özel eğitim alan teröristlerden en az 70’i sıcak hatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşıyor.

HAT’IN ÇEKİRDEĞİ!

ABD’nin Guam’da özel eğitim vererek saha sürdüğü teröristler aynı zamanda HAT adı verilen sözde PKK Özel Harekat Timi’nin de çekirdeğini oluşturuyor. ABD, Afganistan-Bagram Üssü’nden sonra ülke dışında inşaa ettiği en büyük ikinci askeri üs olan Guam’da 1996 yılından beri teröristleri eğitiyor.

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EN AZ BİR YIL EĞİTİM

Irak, Suriye, İran ve bazı Avrupa ülkelerinden Guam ABD Askeri Üssü’ne götürülen Kürt gençlerine, uçak ve helikopter kullanımından ağır silahlara, kimyasal uzmanlığından, siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler alanına kadar geniş yelpazede eğitimler veriliyor. En az 1 yıl eğitim alan teröristler daha önce Irak’a gönderilirken 2000’lerin başından itibaren Suriye ve İran’a da ihraç ediliyor.

KAMPLARI PASİFİK'TE

Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı sahaya sürülen PKK’lı teröristler Pasifik’teki Guam adasında eğitiliyor. PKK’lı teröristlerin kullandığı silahlar ile giydiği elbiseler, ABD özel kuvvetlerinden farksız. ABD’nin en gelişmiş silahları ile gece görüş dürbünlerini kullanıyorlar.

ABD ÖZEL KUVVETLERİNDEN FARKSIZ

ABD’nin Guam Adası’nda eğiterek sahaya sürdüğü PKK’nın Özel Harekat Timi kullandığı silahlardan giydiği özel üniformalarına kadar ABD’nin özel kuvvetlerinden farksız. Tepeden tırnağa her türlü donanımı ABD tarafından karşılanan HAT’lar ABD’nin en gelişmiş silahlarını kullanıyorlar.

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TERMAL ŞEMSİYELER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada PKK’nın Suriye ve Irak’ta ABD tarafından verilen termal şemsiyeleri Şeyh Hadid ve Kefer Cenne bölgelerinde ilk kez görüntülendi. Türk savaş uçaklarının yüzde yüz isabetle vurduğu Kefer Cenne terör eğitim kampı ve Şeyh Hadid kasabasında ölen PKK’lılardan bir çoğunun termal şemsiyelerin altında can verdiği görüldü. (Yeni Şafak)

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Afrin ABD PKK terörist

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bizim özel harekatcılar içabına bakar.ALLAHA EMANET OLUN. bir an önce inşaallah pisliklerin işini bitirip sağ salim evlerinize dönersiniz
Topunuz gelin bu milletin imanı ile yenemeyceği düşman yoktur. Son peygamberin ordusunun karşısında hiç bir güç duramaz ve yok olmaya mahkumdur.
En seçkinleri, eğitilmişleri gelsin ki boylarının ölçüsünü alalım ve bir daha bu siyonistlerin metresliğiyle Türkiye'ye kafa tutulmayacağını öğrensinler.
ABD çoktan seçimini yapmış.Biz onur ve şerefi oğuz boylarından beri ekonomik,ticari siyasi faaliyetlerin üstünde tuttuk.Bunu Akp hukumeti ile unuttuk.Suratimiza tukurmedigi ne utanmaz yüzsüz bi devletsiniz demediği kaldı Abd ve avrupanin.Ama sirf ekonomimiz bağimli dibe vurur diye uşağa çevirdiniz ulkemizi.İtibar diye bişi birakmadiniz.Rusya ve Çin yakın ve uzak komşumuzdur.Hem atalarimizdan beri hemde kiyamete kadar.İranda dahil.Turkiye ancak bunlarla gerçek müttefik olabilir
Feriştahı gelsin.
bunu herkese biliyor ama Türkiye hala İncirlik üssünü conilerin başına yıkmıyor. bu ne perhis bu ne lahana tursusu. biz abd nin uydusu muyuz
topunuz gelin kökünüzü kazıyacağız
Gelsinler Bakalim Gelecekleri var ise gorecekleride var
Hani YA ÖLÜM YA ISTIKLAL'di. vuralım abdyi. akşam namazını washingtonda kılalım. Hadi akşam namazına yetişmese bile cumayı orda kılalım. madem abd pkkye bu kadar yardim ediyor niye vurmuyoruz? demek askerlerimiz boşuna şehit oluyor...
Ya devlet başa ya kuzgun leşe !
Dünyanın en adi milleti ABD ,ve israil,bak ABD(nin yaptığı şerefsizliğe güyü terörle mücadele ediyormuş,palavracılar sende.
haber kaynağına bakınca pek ciddiye alınamada da,Gerçek bile olsa kim kimden dert yanıyor.BOP eş başkanlığınnım göre Tükiye dahil bölege ülkelerinin parçalanmasına hizmet ermek değil mi.Daha düne kadar ABD ile beraber Esadı deviririp orada ihvancı teöristlere oyd ve ypg he her türşü desteği verirken bunlar terör örgütü değilmiydi,Salim müslimi Ankarada törenle ksrşılayıp Peşmerge lılığındaki pkk ları koruma eşliğinde pyd ye yardım etsinler diye göndereceksin şimdi kalkıp ABD şöyle böyle yapıyor diyeceksin,içerdekiler yerde dışarda güldrler adama.
abd işi biliyor.dünya onların.istedikleri yere çöküyorlar.bizde filmi izliyoruz.
İçimden geçti diye bir deyim var: Abd'nin yaptığı hainliklere karşı bir güç oluşturmak ve ne ortadoğu'da ne de kendi ülkelerinde rahatlık vermemek. Yetti artık.
pkk özel kuvvetleri nedir? gördük özel kuvvetlerini daha önce. en iyisi yerin altında pislik gibi öldürüldü ötekiler de korkak. birini al vur ötekine. türk askeri karşısında kendisini kimse özel hissedemez
resmen abd ile savasiyoruz. gelin. gelin. topunuz gelse kac yazar sanki.
ABD ramazan ayın da Türk askerine saldıracak hazırlıklar buna göre yapılmalı bunlar algı oyunları 40 yıldır abd bu oyunun zaten arkasında bu haberler bizim icin yok değerind 40 yıldır bu hermenilerle savasıyor asker..
Bu beladan kurtulmak istiyorsak ırk ve mezhep ayrımını bir an evvel bırakmalıyız. Asıl iş pkk yi terör örgütü olarak gören devlet sevdalısı kürtlerin dik duruşunda bitiyor. devletin bu ayrımı sağlayıp bölgede ona göre bir otorite sağlaması lazım. pkk destekçilerinin her alanda soyutlanmasi gerekli.
bu bir savaş sebebidir ABD iyice çığrından çıktı Allah yardımcımız olsun
Sevgili arkadaşlar biz Türk milleti olarak pkk , pyd ve abd ile savaşıyoruz asıl amaç burda Türk ırkını yok etmektir, dört bir yanımız düşman ülkelerle çevrili ama ben inanıyorum ki Türkler tüm dünyayı dize getirebilir
abd-ab siyonist ermeni yahudilerinin 1928.den beri dünyanın her köşesine terörist yetiştirmek için kurulmuş en büyük sırtlan ordularını işine gelmeyen çıkarı biten nasibi kesilen uyanan ülkeleri karıştıran bir şeytandan farkı olmayan cellattır. abd-ab-siyonistlerin elinde oyun kuran oyunculardan oluşuyor bir ab.ülkesi abd,ye karşı çıkamaz tek karşı çikan ülkede şimdiye kadar bağımlı olduğu oyundan uyanan tam bağımsız olmayı hedefine koyan ilk olmazsa olmazlarını daha yeni uyanan ilk ülkede müslüman türk ulusudur. bunu güçlü başarısıda neferide başarısıda yannızca liderimiz r.t.erdoğandır.
ben "BEN BU SAATTEN SONRA İNCİRLİK ÜSSÜNÜ KAPATIYORUM," bir delikanli bekliyorum...
En kısa zamanda İSRAİL ile ilişkiler KESİLMELİDİİİR. ABD nin ORTADOĞU da yaptığı tüm oyunların esas nedeni İSRAİL içindiiir. TÜRKİYE ile İSRAİL arasında 2016 da yapılan ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİTETİ-TÜRK MİLLETİ-İSLAM DÜNYASINA İHANET ANLAŞMADIR. Bu anlaşma iptal edildiğinde ABD-İSRAİL-İNG. şer oyunu bozuluuur.
kim yong un vurmayı çok istediği yer değilmi bu guam adası adamın bildiği birşey var demekki
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