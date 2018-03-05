ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

PKK/PYD’ye silah yağdıran ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD, PKK’nın büyük hezimet yaşadığı Afrin’e, 1990’lı yıllardan bu yana Guam adasında özel eğitim verdiği 70 teröristi getirdi. Guam’da PKK’lılara uçak ve helikopter kullanımı ile antitank, uçaksavar ve dijital mayın eğitimi veriliyor.

Terör örgütü PKK/PYD’ye her türlü desteği veren ABD, şimdi de özel olarak yetiştirdiği teröristleri sahaya sürdü. ABD’nin 1990’lardan itibaren Guam Adası’nda özel eğitimden geçirdiği teröristler Afrin’e taşındı. Antitank, uçaksavar, dijital mayın tuzakları askeri taktik-strateji ve manevralar konusunda özel eğitim alan teröristlerden en az 70’i sıcak hatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşıyor.

HAT’IN ÇEKİRDEĞİ!

ABD’nin Guam’da özel eğitim vererek saha sürdüğü teröristler aynı zamanda HAT adı verilen sözde PKK Özel Harekat Timi’nin de çekirdeğini oluşturuyor. ABD, Afganistan-Bagram Üssü’nden sonra ülke dışında inşaa ettiği en büyük ikinci askeri üs olan Guam’da 1996 yılından beri teröristleri eğitiyor.