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ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 12:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya ile Oregon eyaletleri arasında tanımlanamayan uçan bir cisim görüldü. Olay 25 Ekim 2017’de gerçekleşti. Savunma ve havacılık haberleri yapan The War Zone adlı Amerikan haber sitesi, söz konusu durumun alışılmadık olduğunu belirtti.

ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor

Amerikan hava sahasında zaman zaman telsizleri bozuk olan ve alıcıları kayıp uçakların tespiti konusunda karmaşa yaşandığını ancak sonunda ne olduklarının tespitinin yapıldığını yazan The War Zone sitesi, bu kez radarda tespit edilen ve başka uçaklar tarafından da görülen uçan cismin kimliğinin anlaşılmadığını yazdı. Uçan cisimle radyo bağlantısı da kurulamadı.

JETLER HAVALANDI

İlk olarak Kaliforniya’ya Sacramento kenti üzerinde tespit edilen ve havadaki uçakların da gördükleri uçan cisim Oregon’a bağlı Portland kentine yaklaştığında Amerikan hava kuvvetleri harekete geçti. F-15’ler cismin görüldüğü yere doğru havalandı ancak jetler hiçbir şey bulamadan geri döndü.

PİLOT: ONU GÖRÜYORUZ AMA NE BİLMİYORUZ

Haberler İngiliz basınına da yansıdı. Federal Havacılık Kurulu ile Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı yetkililerinin birbirleriyle yaptığı telsiz konuşmaları da haberlerde verildi.

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Konuşmalarda yetkililer, bunun ne olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor. Kuleyi arayan bir pilot ise “Beyaz bir nokta var. Onu görüyoruz ama kimlik tespiti yok” diyor. Bunun ardından savaş uçakları havalanıyor.

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Daha sonraki konuşmalarda yetkililerden biri diğerine söz konusu uçan cismin nereye gittiğini belirleyemediklerini söylüyor. Yetkililer, “Bu tuhaf. Gerçekten tuhaf” ifadelerini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ufo Kaliforniya

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
iyi de kardeşim neden bu t7r olaylar hep abd de oluyo.niye avrupa da olmuyo.yada hindistan da yada rusyada.hep abd hep abd.işi gücü yok sürekli gökyüzünü izliyorlar diyelim.ee rusyada sürekli gözetliyo.tamamen düzmece işler bunlar.
@stgns Heryerde gözlemleniyor biraz akışı takip edin görürsünüz.Ben bile 1982 senesinde Ankara Polatlıda gözledim.Üstelik yanlız değildim tam 170 kişiydik.Ha bu iyi mi kötü mü onu bilmiyorum.Bana pek hayır gibi gelmiyor ama.
KEDİRR OO KEDİİİ
sümerler (anonakiler) geri döndü...
bu yalanlarınızdan çatlayacaksınız
1984 yılında bu cismi andıran beş adet gördüm gece saatleriydi ışıkları rengarenk yanıyordu ama tamamen sessizdi benimle beraber beş altı kişi daha vardı cisimleri gören
SİZ TAKILMIŞSINIZ TANRISAL HİKAYELERİN PEŞİNE GİTTİĞİ YERE KADAR.DÜNYADAN MİLYONLARCA KM UZAKLIKTA BAŞKA GALAKSİLER VAR.DAHA KEŞFEDİLMEMİŞ BİNLERCE YAŞAM ALANLARI VAR.BELKİ İNSANOĞLUNDAN VE DÜNYADAKİ MALZEME VE EKİPMANLARDAN DAHA GELİŞMİŞİ VE KALİTELİ ARAÇLAR VAR.TANRIYI BU DÜNYADA GÖREMEDİK,GALAKSİDEDE YOK NEREDE ACABA GÖRÜNMEZ GİZEM.
inanmayın öyle şeylere.yok uzaylıymış, bilinmeyen cisimmiş vs. alayı yalan. abd bunu milyon dolarlık film gelirleri oluşturmak için, konu oluşulturuyor. Algı yaratıyor o sebeple de sinema sektörünü elinde tutuyor.
uzaylılar gelecek sizi ham yapacak . abd ye biat edin . dünya kırallığı kurulsun. diğer dünyalılara karşı sizi ancak biz koruruz. demeye getiriyorlar. hep oyun.
hala anlamadınızmı büyük debremi hazırladılar artık sonunuz geldi.. lut kavmi gibi yok olacaksınız Türkler abd yi terk etsin müslümanlarda..
Evet 1980 ile 85 yılları arasında bende gördüm gece tam evimizin üzerinden geçti çok alçaktan ve çok hızlı ev iki katlı bir ev sanki çatıya değecek gibi,,,yuvarlak ateş topu gibi çok parlaktı,,,öyle bir cisim gördüğüm için sevinmiştim.
@gul_yaz81419 hangi ilde görmüştün sen
gerçekten sıkıcı olmaya başladı bu uzaylı saçmalığı.gündem değişmek için,dikkatleri başka yere çekmek için ve uzaylı ekonomisi yaratmak için uydurulan saçmalıklar
uzaylılardamı amerikalıymı. yoksa hayalet görünmez uçaklarmı. uzaylılar ingilizcemi konuşuyorlarki
TÜRKİYE'NIN 1952 Lİ YILLARDAN BU YANA ÜZERİNDE GİZLİ OLARAK ÇALIŞTIĞI "FEYDAMİD"PROJESİDİR...KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN Kİ,UFO DENİLELEN YILLARCA HERKESİN MERAK ETTİĞİ "PROJE" TÜRKİYE'NİN....UZAYLI FALAN DEĞİL ...
uçan kedi dir o.
Abd çok şeytan bir ülke yaptığı işleri 50 sene sonra söyler zaten o zaman kimsenin yapacak bir şeyi kalmaz.ABD artık tam anlamıyla yapacağı savaşlara asker olarak yetiştirdiği robotları gönderecek ülkeri yıkıp geçecek ama söyleyince millet deli diyo.
Ya bırak dünyayı kandırmaya çalışıyorlar kendileri uydurup dunyayı uyutmaya çlaışıyorlar...
Daha kimse çözemedi herhalde :) akp hükümetinin olağan üstü teknoloji dahisi tbütak organik hoşaf'suyla çalışan cami Çeşme'sinden sonra uzay mehigi yaptı :)) ya durun gülmeyin'ensar vakfının değerli hocalarıyla beraber muhreşem bir uzay gemisi yapmışlar:) ya bak Hale'n gülüyorsunuz :))) fabrikası olmayan tank uçak araba yapan akp bunu yapamazmı ???
bana niye hiç denk gelmiyor arkadaş
Yakında saldıracaklar
amarika ya bisey olursa kuzey kore kore yapdi diye savas sebebi diye zemin hazirliyorlar bizde de korece bilen az oldugu icin muatap olamiyorlar bor madeni nin enerjisiyle ucdugu icin sessiz ve hizli yeni modelleri ni yapacagiz
kedidir o kedi
Milleti izlemek istihbarat almak için kendi ülkenizin yaptığı araçları görünce niye bu kadar şaşırdınız ki işlerine gelmeyince yok ufo yok tanımlanamayan cisim.
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