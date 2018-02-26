Amerikan hava sahasında zaman zaman telsizleri bozuk olan ve alıcıları kayıp uçakların tespiti konusunda karmaşa yaşandığını ancak sonunda ne olduklarının tespitinin yapıldığını yazan The War Zone sitesi, bu kez radarda tespit edilen ve başka uçaklar tarafından da görülen uçan cismin kimliğinin anlaşılmadığını yazdı. Uçan cisimle radyo bağlantısı da kurulamadı.
JETLER HAVALANDI
İlk olarak Kaliforniya’ya Sacramento kenti üzerinde tespit edilen ve havadaki uçakların da gördükleri uçan cisim Oregon’a bağlı Portland kentine yaklaştığında Amerikan hava kuvvetleri harekete geçti. F-15’ler cismin görüldüğü yere doğru havalandı ancak jetler hiçbir şey bulamadan geri döndü.
PİLOT: ONU GÖRÜYORUZ AMA NE BİLMİYORUZ
Haberler İngiliz basınına da yansıdı. Federal Havacılık Kurulu ile Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı yetkililerinin birbirleriyle yaptığı telsiz konuşmaları da haberlerde verildi.
Konuşmalarda yetkililer, bunun ne olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor. Kuleyi arayan bir pilot ise “Beyaz bir nokta var. Onu görüyoruz ama kimlik tespiti yok” diyor. Bunun ardından savaş uçakları havalanıyor.
Daha sonraki konuşmalarda yetkililerden biri diğerine söz konusu uçan cismin nereye gittiğini belirleyemediklerini söylüyor. Yetkililer, “Bu tuhaf. Gerçekten tuhaf” ifadelerini kullanıyor.
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 24 yorum