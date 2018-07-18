ABD Başkanı Donald Trump’un, Türkiye’den serbest bırakılmasını talep ettiği Rahip Andrew Brunson’ın, terör örgütleriyle işbirliği ve casusluk suçlarıyla yargılandığı davada tutuklu kalmasına karar verildi.

Haziran ayı başında Suriye’de PYD-YPG kontrolündeki Menbiç konusunda anlaşmaya varılması ve buradan terör örgütü unsurları çekildiğinde her iki ülke askerlerinin devriye görevi yağacağı açıklamaları ABD

