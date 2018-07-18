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ABD

18.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Amerikalı Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. ABD’nin Maslahatgüzarı Kosnett Brunson’ın karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi

ABD

ABD Başkanı Donald Trump’un, Türkiye’den serbest bırakılmasını talep ettiği Rahip Andrew Brunson’ın, terör örgütleriyle işbirliği ve casusluk suçlarıyla yargılandığı davada tutuklu kalmasına karar verildi.

Haziran ayı başında Suriye’de PYD-YPG kontrolündeki Menbiç konusunda anlaşmaya varılması ve buradan terör örgütü unsurları çekildiğinde her iki ülke askerlerinin devriye görevi yağacağı açıklamaları ABD

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