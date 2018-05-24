ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Maduro, ABD'nin Venezuela maslahatgüzarı Todd Robinson ve bir diğer üst düzey diplomat olan Brian Naranjo'ya "askeri komploya" dahil olduğu suçlamasıyla ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı edilmesi talimatı verilen diplomatların Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği maslahatgüzarı ve Houston'daki Venezuela konsolosluğundaki başkonsolos yardımcısı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca "Bu eylem Maduro rejiminin Caracas'ta ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı ve yardımcısını istenmeyen kişi ilan etme kararına verilen karşılık" dedi. Venezuela'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Maduro, Pazar günü yapılan seçimleri kazanarak ikinci dönem için bu göreve seçilmişti.

ABD, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Venezuelalı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı VenezuelaElçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı." ifadesini kullandı.