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ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

ABD, Venezuelalı diplomatın 48 saat içinde ülkeden ayrılması talimatı verdi. ABD'nin bu adımı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun, seçimlerin ardından ABD'nin getirdiği yaptırımlara misilleme olarak ABD'li iki üst düzey diplomatı "komplo" ile suçlayarak sınır dışı edilmeleri talimatı vermesinin ardından geldi.

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Maduro, ABD'nin Venezuela maslahatgüzarı Todd Robinson ve bir diğer üst düzey diplomat olan Brian Naranjo'ya "askeri komploya" dahil olduğu suçlamasıyla ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı edilmesi talimatı verilen diplomatların Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği maslahatgüzarı ve Houston'daki Venezuela konsolosluğundaki başkonsolos yardımcısı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca "Bu eylem Maduro rejiminin Caracas'ta ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı ve yardımcısını istenmeyen kişi ilan etme kararına verilen karşılık" dedi. Venezuela'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Maduro, Pazar günü yapılan seçimleri kazanarak ikinci dönem için bu göreve seçilmişti.

ABD, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Venezuelalı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı VenezuelaElçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı." ifadesini kullandı.

Venezuela'da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini Pazartesi günü imzalamıştı. Kararname ile ABD vatandaşlarının Venezuela hükümetinin petrol ve diğer varlıklarıyla ilgili satış alacaklarına yönelik ticari işlemlere dahil olması yasaklanmıştı. Kararnameyle Venezuela hükümetinin kamu mallarını tasfiye etme yetkisi de sınırlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sınır Dışı Venezuela diplomat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
buyuk ulke boyle olur iste..
Miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu olanlar var bu ülkede
terörist katil abdyi her yerden kovun
helal Saba Maduroooo
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