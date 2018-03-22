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ABD Adalet Bakanı’ndan Uyuşturucu Davaları için Ölüm Cezası Talimatı

22.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Jeff Sessions, federal savcılara uyuşturucuyla bağlantılı davalarda, yasalara uygun olduğu durumda ölüm cezası vermenin yolunu aramaları talimatını verdi

ABD Adalet Bakanı’ndan Uyuşturucu Davaları için Ölüm Cezası Talimatı

Adalet Bakanı Jeff Sessions, federal savcılara uyuşturucuyla bağlantılı davalarda, yasalara uygun olduğu durumda ölüm cezası vermenin yolunu aramaları talimatını verdi.

Sessions yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın opioid salgınıyla mücadele çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında Sessions, “Tüm bu ölümler karşısında hiçbir şey olmamış gibi devam edemiz” ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump hafta içindeki bir açıklamasında, ülke genelinde ilaç bağımlılığıyla mücadele planının parçası olarak afyon bazlı ağrı kesiciler olan opioid maddelerin satışını ve dağıtımını yapanlara ölüm cezası verilmesini talep etmişti. Opioid krizinden en kötü etkilenen eyaletlerden olan New Hampshire’de konuşan Trump, "Tüm bu ölümler karşısında eskisi gibi devam edemeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Trump, hükümetin sağlık programlarının opioid reçetelerinin azaltılması amacıyla yenileneceğini, opioid maddeler için verilen reçetelerin gelecek üç yılda üçte bir oranında azaltılmasının hedeflendiğini kaydetmişti.

Trump, Kongre’nin 2018 ve 2019’da opioid kriziyle mücadele için 6 milyar dolarlık yeni kaynak ayrılmasını onaylamasını istiyor.

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