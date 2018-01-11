ABD Adalet Bakanlığı Hizbullah’ı Soruşturacak

Amerika Adalet Bakanlığı, Hizbullah terör örgütü için özel soruşturma birimi kuruyor.

Adalet Bakanı Jeff Sessions, bugün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Lübnan'daki İran destekli terör örgütü Hizbullah'a destek veren kişi ve kurumları belirlemek üzere yeni bir birim oluşturduklarını söyledi.

Soruşturma ekibi, Politico dergisinde yayınlanan bir habere Cumhuriyetçiler'in gösterdiği tepki sonrasında gündeme geldi.

Haberde, Obama yönetiminin, İran'la yapılan nükleer anlaşma müzakereleri sırasında, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin Hizbullah'ın uyuşturucu ticareti operasyonlarıyla ilgili çalışmalarını engellediği iddia edilmişti.

Başkan Donald Trump da, Obama'yı, nükleer anlaşma sırasında İran'a gereğinden fazla kolaylık sağlamakla suçluyor.

Bakan Sessions, Adalet Bakanlığı bünyesindeki savcı ve müfettişlerin görev yapacağı birimin bütün soruşturmalarını Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin Cassandra Projesi altında yürüteceğini belirtti.

Sessions, "Adalet Bakanlığı, terör örgütlerinin vatandaşlarımıza yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak için her yolu deneyecek ve uyuşturucu kriziyle sonuna kadar mücadele edecek” dedi.