ABD Adalet Bakanlığı’ndan Eyalet ve Kent Yönetimlerine Uyarı

Bakanlığın belge istediği eyaletler arasında Illinois, Oregon ve California, kentler arasında da New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago ve Denver var. Bakanlığın kanıt istediği kentlerin sekizi ülkenin en kalabalık ve zengin eyaleti olan California'da yer alıyor. Başkan Donald Trump'ın bir yıl önce başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yerel yetkililer birçok uygulamada federal hükümetle ters düştü.

Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Yabancı suçluları federal göç yetkililerinden korumak sağduyuya ve kanunun üstünlüğü ilkesine aykırı. Federal hükümetin göç uygulamalarına ters düşen yasal uygulamaların kamu güvenliğine oluşturduğu tehdidin örneklerini çok kez gördük. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, gerekli belgeleri sağlamayan eyalet ve kentlere yapılan federal yardımları kesmekle tehdit ediyor. Bu hamleyle amaçlanan, ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlere esnek davranan kentlerin bu uygulamalarının önüne geçmek.

ABD Adalet Bakanlığı 23 eyalet ve kentten çeşitli suçlamalarla hapse atılan belgesiz göçmenlerle ilgili federal göç yetkilileriyle işbirliği yapıp yapmadıklarına dair bilgi sağlamalarını istedi.

Federal hükümetin üç gün boyunca kapalı kalması da Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin göç politikalarıyla ilgili uzlaşı sağlayamamalarından kaynaklanmıştı.

Beyaz Saray ve Kongre üyeleri halen ABD'ye çocuk yaşta gelen yasa dışı göçmenleri koruyan DACA programının kaldırılması karşısında sınırdışı tehlikesiyle karşı karşıya kalan 800 bin gencin durumu konusunda uzlaşıya varabilmiş değil. Başkan Trump, bu gençlerin sınırdışı edilmesinin önlenmesi karşılığında Demokratlar'dan ABD'nin Meksika ile 3 bin 200 kilometrelik sınırına yapılacak duvara destek vermelerini istiyor.

Trump geçen yıl genç göçmenleri koruyan DACA programını iptal etmiş ancak Kongre'ye konuya çözüm getirmesi için 5 Mart'a kadar süre tanımıştı.