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ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması

03.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Rus büyükelçi Andrey Karlov’a suikast soruşturması kapsamında hakkında tutuklama emri çıkartılan Fethullah Gülen’in iade süreciyle ilgili açıklama yaptı

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Rus büyükelçi Andrey Karlov’a suikast soruşturması kapsamında hakkında tutuklama emri çıkartılan Fethullah Gülen’in iade süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Nicole Navas Oxman, Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla verdiği yanıtta, “Türk hükümetinin bu konuda sağlayabileceği her türlü materyali gözden geçireceğiz ve iade konusundaki herhangi bir kararı gerçekler ve ilgili ABD yasaları temelinde alacağız” açıklamasında bulundu.

Oxman, bunun dışında bir yorum yapmayacağını belirtti.

Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma kapsamında Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş’a uzanan ilişki silsilesi tespit edildi.

Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliği dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Gülen dahil 8 kişi hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “tasarlayarak insan öldürmek” suçlarından gıyabında tutuklama kararı çıkarmıştı. Bu 8 kişi Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak olarak sıralanıyor.

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