ABD: ‘Afrin Konusunda Türkiye Karışık Sinyaller Gönderiyor’

ABD yönetiminden bir yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonuyla ilgili değerlendirme yaparken, Ankara'dan karışık sinyaller aldıklarını söyledi.
Konuyla ilgili bilgi veren yetkili, "Türk ordusu, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerle iletişim halinde olduklarını” ancak her cepheden farklı bir mesajın geldiğini söyledi.
"Türkler planlarını bizle paylaşmadı”
ABD'li yetkili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli bir söylemi ve özel mesajlaşmaları var. Sahada olayların nasıl gelişeceğini görmeyi bekliyoruz” dedi. Aynı yetkili Türkiye'nin tampon bölge gibi sınırlı bir seçenekten daha da ileri gidebileceğini belirtti ve Ankara'nın planlarını ABD ile paylaşmadığını savundu.
ABD'nin ve Türkiye'nin Suriye'de hala aynı hedefleri paylaştığını söyleyen yetkili, Ankara'ya da mesaj verdi. Yetkili, "Mesajımız operasyonu mümkün olduğunca sınırlı tutmaları; operasyonlarının kapsam ve süresinin de sınırlı olması. Hiçbir tarafın Esat'ın acımasız rejimini Afrin'e geri getirmesine izin vermemesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan bir başka hükümet yetkilisi de Kürtler'in Afrin'in batısına geçmemesi mesajını, Suriye Demokratik Güçleri'ndeki muhatapları aracılığıyla ulaştırdıklarını açıkladı.
İkinci yetkili, ABD'nin ve koalisyonun Afrin'deki Kürt güçleriyle işbirliği yapmadığını zira o bölgede IŞİD olmadığını bu nedenle eğitim, ekipman ya da danışmanlık vermediklerini dile getirdi. Yetkili Afrin'deki Kürt güçlerinin Rusya ya da başka ortakları olduğunu söyledi.
Yetkililer toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın operasyon konusunda anlaştığını da söyledi; Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasında rahatça uçmasını da bu anlaşmanın kanıtı olarak gösterdi.
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