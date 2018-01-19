ABD: Afrin operasyonu istikrara yarar sağlamaz

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili atılan askeri adımların "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu söyledi.Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine gün içerisinde yaklaşık 40 top atışı yapıldı. Atışların özellikle askeri yığınak yapılan Hassa'nın Sugediği bölgesinden tanklarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Topçu ateşinin yanı sıra gün içerisinde ayrıca Özgür Suriye Ordusu birlikleri sivil plakalı otobüslerle sınırın öbür tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen yaklaşık 20 otobüs Azez tarafına ilerledi.

Afrin'e top atışıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. Reuters ajansının haberine göre ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Afrin'e Türk topçu ateşinin bölgesel istikrarı zayıflatacağını ve Türkiye'nin sınır güvenliğine yardımcı olmayacağını söyledi.

Yetkili "Askeri bir operasyonun ne bölgesel istikrara, ne Suriye'nin istikrarına ne de Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi amacına hizmet edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.