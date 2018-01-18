HABER

ABD Alman El Kaide üyesinin iadesini isteyecek

18.01.2018 12:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD, Polonya'da doğup sonradan İslam dinini kabul eden Alman vatandaşı Christian Ganczarski'nin Fransa'dan iadesini isteyecek.

Ganczarski, Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırısı hazırlığı yapmakla suçlanıyor.ABD'nin Fransa'dan Polonya'da doğan ve sonradan İslamiyet'i kabul eden Alman El Kaide üyesi Christian Ganczarski'nin iadesini istemeye hazırlandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Ganczarski'nin El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırılarının hazırlanmasında yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Çeşitli terörizm suçlamalarıyla Fransa'da 15 yılı aşkın süre tutuklu kalan 51 yaşındaki Ganczarski'nin 11 Eylül saldırılarından önce El Kaide'nin üst düzey yöneticileriyle düzenli olarak bağlantı kurduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcı Dana Boente, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ganczarski'nin El Kaide'ye "ABD ordusu ve müttefiklerine saldırı düzenlemeleri amacıyla bilgi ve teknoloji aktardığını" söyledi.

İddialara göre 1999 ve 2001 yılları arasında en az beş kez Almanya'dan Pakistan ve Afganistan'a seyahat eden Christian Ganczarski'nin orada "Afrika'nın doğusundaki ABD büyükelçiliklerinin bombalanmasını planlayan ve icra eden kişiler ve Usame Bin Ladin'le bir araya geldiği" belirtildi.

Geçen hafta Fransa'da tutulduğu cezaevinde üç gardiyanı makasla yaralayan Ganczarski, Tunus'taki bir sinagoga düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle 2009'da Paris'teki bir mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Geçen hafta cezaevinde düzenlediği saldırının ardından hakkında başlatılan soruşturmanın Ganczarski'nin olası bir iadesini geciktirebileceği tahmin ediliyor.

dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

#SenDeAnlat Nevşin Mengü: Türkiye'de taciz konusunda 'Aranmıştır bu' anlayışı var

#SenDeAnlat Nevşin Mengü: Türkiye'de taciz konusunda 'Aranmıştır bu' anlayışı var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.