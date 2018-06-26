ABD Anayasa Mahkemesi’nden Trump’ın Seyahat Yasağına Onay

ABD Anayasa Mahkemesi Başkan Trump’ın çoğu Müslüman, bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağı kararına destek verdi. Karar 9 üyeli mahkemede, 5 muhafazakar üyenin çoğunluğuyla alındı. Vatandaşlarının Amerika’ya seyahatinin olarak yasaklandığı ülkeler arasında Suriye, İran, Yemen, Libya, Somali ve Müslüman olmayan Venezüella ve Kuzey Kore bulunuyor

