ABD Ara Seçimleri Öncesinde Müslüman Kadın Adayın Başarısı

Ahlam Jbara, Illinois eyaletinin Chicago şehrinde yaşıyor, yani Detroit eyaletinin Michigan şehrinden 6 saat uzakta. Bu da eyaletin aday belirleme seçimlerinde oy verme hakkı olmadığı anlamına geliyor. Ancak Kongre ara seçimleri için Michigan eyaletinin 13. Bölgesinde yapılan Demokrat Parti ön seçimleri Jbara için son derece önemliydi ve kişisel nedenlerle kaçırmaması gerekiyordu. Jbara çantalarını arabasına attı ve Michigan eyaletinde avukatlık yapan Rashida Tlaib’in kampanyasında gönüllü olarak çalışmak 6 saat yol gitti. Tlaib’in seçim kampanya ofisinde verdikleri kısa bir arada Amerika’nın Sesi’ne konuşan Jbara, “Amerikalı bir Müslüman, Arap bir Amerikalı ve Filistinli bir Amerikalı olarak ben Tlaib’im ve Tlaib de ben” dedi. Ülke genelinde 90 Amerikalı Müslüman bu yıl yapılacak ara seçimlerde seçilebilmek için aday adayı. Bu adayların çoğu da Kongre’de çoğunluğun Demokratlar’a geçmesini sağlaması beklenen ve “mavi dalga” diye adlandırılan kampanyanın bir parçası olmayı umuyorlar. Tlaib, sadece Michigan eyaletinde yarışan 13 Müslüman aday adayından biri. Detroit Free Press’in değerlendirmesine göre 7 Ağustos’taki Demokrat Parti aday belirleme seçimlerinde toplam 24 aday yarıştı. Tlaib de göçmen ya da bir göçmen çocuğu olan adaylar arasındaydı. Tlaib bu yarışı önde bitirdi ve Michigan eyaletinin 13. Bölgesinin Demokrat adayı olmaya hak kazandı.

Her ne kadar Tlaib’in yürüttüğü kampanya Michigan’daki seçimler için olsa da seçim çalışmasının hem Amerikan Kongresi ve hem de ülke çapında etkileri var. Özellikle de Amerikalı Müslüman kadınlar için. Tlaib kendisinin adaylığının Müslüman kadın adaylar için bir başlangıç olacağını düşünüyor. Tlaib telefonunu gösterirken, “Sizlerden yazılı mesajlar alıyorum kızlar. Tıpkı şu New York’tan gelen ve ‘Merhaba beni tanımıyorsun. Adım Homa. Seni New York’tan takip ediyorum ve gözlerim doluyor. Allahım bu çok güzel bir duygu diyorum’ yazan mesaj gibi mesajlar alıyorum” diyor. Alham Jbara’nın seçim kampanya ofisindeki değerlendirmesine göre, Tlaib’in, durmaksızın kapı kapı gezerek yıl boyunca yaptığı çalışmanın, seçmenlerin fikirlerini değiştirme konusundaki önemi çok büyük. Jbara, “Tlaib, Kongre için yarışmak isteyecek yeni bir kuşak yaratıyor. Seçmenlerin kararlarını değiştiriyor-- sadece gençlerin değil, ilk kez oy verecek ve uzun zamandır Amerika vatandaşı olanların fikirlerini değiştiriyor. Burada doğmuş ama hükümete güvenmedikleri için asla oy vermemiş olanların kararlarını etkiliyor oy vermelerini sağlıyor” dedi.

Bu seçmenler geçen yılın başlarında bu yola çıktığında ismi çok az bilinen Tlaib için bir fark yaratabilirler. Ancak kapı kapı dolaşarak kişisel olarak seçmenlerle iletişim kurmak Tlaib’e çok yardımcı oldu. Tlaib’in tahminine göre kampanyası boyunca yaklaşık 50 bin seçmenin kapısını kendi başına çaldı. Sonuçları duyduğunda yaşadığı duyguları kontrol etmesi zor oldu. Tlaib kendisiyle bu yolda çalışan herkese tek tek teşekkür etti. Gece saat 3 civarı kameraların ve destekçilerinin karşısında teşekkür ederken kendisi ailesi için bu tarihi anın da keyfini çıkarıyordu. Tlaib, “Batı Şeria’daki anneme teşekkür etmek istiyorum. Saat orada şu an 5’e geliyor ve biliyorum ki onlar şu an televizyon ekranına yapışmış durumdalar. Büyükannem, halalarım amcalarım hepsi şu an Filistin’de ekran karşısındalar ve torunlarının bu seçimi kazanmasını izliyorlar” diye konuştu. Kasım ayında karşısında Cumhuriyetçi bir aday olmayacak olmasından dolayı Tlaib için, Amerika Kongresi’nin bir üyesi olmadan önceki önündeki en önemli seçim buydu. Tlaib, Amerika genelindeki Müslümanlar için son derece önemli bir rol model ve onu büyük bir şevk ve umutla izleyecekler.