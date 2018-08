ABD Ara Seçimleri Öncesinde Müslüman Kadın Adayın Başarısı

Tlaib telefonunu gösterirken, “Sizlerden yazılı mesajlar alıyorum kızlar. Tıpkı şu New York’tan gelen ve ‘Merhaba beni tanımıyorsun. Adım Homa. Seni New York’tan takip ediyorum ve gözlerim doluyor. Allahım bu çok güzel bir duygu diyorum’ yazan mesaj gibi mesajlar alıyorum” diyor.

Her ne kadar Tlaib’in yürüttüğü kampanya Michigan’daki seçimler için olsa da seçim çalışmasının hem Amerikan Kongresi ve hem de ülke çapında etkileri var. Özellikle de Amerikalı Müslüman kadınlar için. Tlaib kendisinin adaylığının Müslüman kadın adaylar için bir başlangıç olacağını düşünüyor.

Bu seçmenler geçen yılın başlarında bu yola çıktığında ismi çok az bilinen Tlaib için bir fark yaratabilirler.

Ancak kapı kapı dolaşarak kişisel olarak seçmenlerle iletişim kurmak Tlaib’e çok yardımcı oldu. Tlaib’in tahminine göre kampanyası boyunca yaklaşık 50 bin seçmenin kapısını kendi başına çaldı.

Sonuçları duyduğunda yaşadığı duyguları kontrol etmesi zor oldu. Tlaib kendisiyle bu yolda çalışan herkese tek tek teşekkür etti. Gece saat 3 civarı kameraların ve destekçilerinin karşısında teşekkür ederken kendisi ailesi için bu tarihi anın da keyfini çıkarıyordu.

Tlaib, “Batı Şeria’daki anneme teşekkür etmek istiyorum. Saat orada şu an 5’e geliyor ve biliyorum ki onlar şu an televizyon ekranına yapışmış durumdalar. Büyükannem, halalarım amcalarım hepsi şu an Filistin’de ekran karşısındalar ve torunlarının bu seçimi kazanmasını izliyorlar” diye konuştu.

Kasım ayında karşısında Cumhuriyetçi bir aday olmayacak olmasından dolayı Tlaib için, Amerika Kongresi’nin bir üyesi olmadan önceki önündeki en önemli seçim buydu. Tlaib, Amerika genelindeki Müslümanlar için son derece önemli bir rol model ve onu büyük bir şevk ve umutla izleyecekler.