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ABD askeri tesislerinde şüpheli paket alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 05:52 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan birçok Amerikan askeri tesisine şüpheli paketler gönderildi.

ABD askeri tesislerinde şüpheli paket alarmı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yer alan askeri tesislerden Fort Belvoir kışlasına iki, Fort McNair kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesine bir, Beyaz Saray ve CIA'in posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne bir şüpheli paket gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Michelle Baldanza, söz konusu şüpheli paket olaylarını teyit etti ancak konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

"Ulusal Başkent Bölgesi'nde yer alan birçok askeri tesise gönderilen şüpheli paketlerin izini sürüyoruz. Konu şu aşamada soruşturma altındadır." ifadelerini kullanan Yarbay Baldanza, detaylarla ilgili soruları ise Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yönlendirdi.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan ve ismi belirtilmeyen Amerikalı yetkililer, Virginia eyaleti sınırları içinde yer alan Fort Belvoir kışlasındaki Ulusal Savunma Üniversitesine şüpheli paket gönderildiğini aktardı.

NBC kanalına açıklamalarda bulunan FBI yetkilileri ise Fort Belvoir kışlasındaki Geospatial İstihbarat Ajansı ve Ulusal Savunma Üniversitesine iki ayrı paket gönderildiğini belirtti. Bu paketlerden birinde devre tahtasına bağlı sıvı dolu şişe olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, her iki paketin de kontrol altına alındığını duyurdu.

Yine NBC kanalına konuşan bir FBI yetkilisi, bir paketin de Beyaz Saray ve Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) posta işlem merkezinin bulunduğu Anacostia-Bolling Üssü'ne gönderildiğini ifade etti.

Söz konusu paketlerin incelenmek üzere Quantico'daki FBI merkezine götürüldüğü bildirilen haberde, içindeki malzemelerin çalışabilir bir patlayıcı düzenek olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

FORT MCNAİR KIŞLASINA GÖNDERİLEN PAKETTEN PATLAYICI ÇIKTI

Öte yandan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, başkent Washington'da Ulusal Savunma Üniversitesinin de bulunduğu Fort McNair kışlasına bir paket gönderildiği bilgisini paylaştı.

Fort McNair'e gönderilen paketin içinde patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.

Kara Kuvvetleri sözcülerinden Michael L. Howard, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Ulusal Savunma Üniversitesine gönderilen paket saat 08.30'da bırakıldı. 12.10'da Virginia Fort Belvoir 52. Kara Patlayıcı Madde İmha Birliğinden gelen ekipler paketin testlerinin kara barut ve kalıntıları için pozitif çıktığını tespit etti. X-ray görüntülerinde ise pakette bir GPS cihazı ve bir fünyenin bulunduğu tespit edildi. Paket etkisiz hale getirildi ve herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı."

(AA)

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ABD askeri tesisler Washington şüpheli paket

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