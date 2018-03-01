HABER

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD’nin Suriye topraklarındaki El Tanf askeri üssüne gönderildiği belirtildi.

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK Suriye ırak

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 42 yorum
gelsinler. kara harekatı nasıl yapılır izleyip TSK’dan ders alsınlar
çok şükür sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldular galiba
@osmanli_torunu_1984 ilk once El Tanf nerede bir bak. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak osmanlı torunlarına özgü zaten. Ha dediğin gibi keşke karşımıza çıksalar. Aaa aslında karşımızdalar Menbiç'te. Cesaret demişken ABD büyükelçisi geldiğinde nara atanlar süt dökmüş kedi idi.
suriye ırak sınırı diyor ıyi oku haberi:)
@medicus3291 merak ettiğim bir şey var sormak istedim: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak Osmanlı torunlarına özgü zaten." demişsin acaba sen kimin torunusun.. Bu küçümsediğin Osmanlı torunları diyorsun ya üzerinde ahkam kestiğin bu topraklara Osmanlı dediğin Osmanlı'dan önce Selçuklu ondan önce diğer Türk devletleri kanlarını akıttı. Ne kadar hor görsen de kabullenmek istemesen de gerçek ortada hepimiz Osmanlı, Selçuklu, Göktürk, Hun, Uygur vs. Türk devletlerinin bakiyesiyiz ve torunuyuz ama senin atan deden başka millettendir o kısmı da bizi ilgilendirmez.
@ays_acr_1981 Ermenilerdendir o ondan zoruna gitmiştir. Bi soy ağacı falan sorgulamıştır. Yunan çıkmıştır, gurur duyuyordur şimdi o.
hazırmıyız gençlerrrrrr..... yeni bir destan yazmaya....
şunların yaptığına bak ya resmen ülkeyi yağmalıyor kendi ülkesi gibi davranıyor ne ahlaksız bir devletmiş halkıda hiç oralı değil inşallah parçalanırsınız amerika sonunuz yakındır
Abd çıldırdı gibime geliyor
abd gel bebeğim, osmanlı tokadını özlemişsindir sen
Hadı ınsallah bı cıksınlar karsımıza seferberlıgım var gonullu dılekcede verdım şubeye gıdelım savasalım haclılarla bızım yanımızda allah var sızın kımınız var...
Burada atıp tutanlar askerlik yapmaya geldiklerinde yalandan istirahat alan şafak kağıdını elinden bırakmayan klavye delikanlılarını görüyorum.
Ölmeyi bayılmak sanıyorlar coniler biz 40 seneden buyana amerikanın yarattıgı terörle müçadele ediyoruz çok evlatlarımızın kanı döküldü bu vatana şimdi siz gelin sizinde analarınız ağlasın sizinde ciğeriniz varsa cigeriniz yanacak Türkler yenilmez Vatan bölünmez
yaptıkları Hesapları,çevirdikleri dolapları biliyoruz Kaşınıyorlar Günah Bizden gitti Sonuna Kadar Devletİmizin Ordumuzun Yanındayız
Karşınızda Mete Han'ın Ordusunun olduğunu unutmayın coniler.. Biz arap değiliz Türk'üz.! Kazanız mübarek olsun Mehmetçikler dualarımızdasınız. Ayrıca hafta sonu beraberiz inşallah. Ne Mutlu Türküm Diyene..
@aslanbey1919 ordan salllama amerikayla savasmak kolaymi
kardeşim türkiyede asker göndersin afrine, hatta fırsat bu fırsat biz sehir merkezinde ateskesi temin etmek istiyoruz deyip yardın malzemeleri ile girsin içerlere kadar... karsıdan tek kurşun gelirse zaten günah bizden gider... elin jony si süriyede ateskes yapıyorsa bizde kendi çıkarımızd-ca desteği verelim
Felaket olur bu:(
yahu adamlar zaten oradaydı geçen yıl önemini yitirdi demişlerdi demekki tekrar önem kazanmış
biz türk olarak bir türk devleti olarak ölmeye şehit olmaya hazırız ya siz hazırmısınız ey ABD VE içimizdeki hainler
Harp nasıl yapılıyor 7 cihan görsün bi.
biz tokat atıyoruz, onlar butona basıyor .
eceli gelmiş abd nin
Abd nin son çırpınışları bunlar yok olacaksın abd hak yerini bulacak.
canlarina susamislar , viatnamdaki gibi arkalarina bakarak giderler,amerika dünyada 2. dünya savasindan sonra girdigi yerde istikrar olmamis maglubiyetle geri cekilmislerdir
ilerleyen saatlerde başlarlar biz geldik siz çıkın demeye
ilerleyen saatlerde biz geldik siz çıkın demeye
o bölge münbiç aşağı kısımlarında şuanki konumumuzla alakası yok mynet çok önemliymiş gibi başlık atıyor rusya düşünsün sıkıntı yok
Kötüşeyler oluyor
Savascaklar bizimle hazır olun ve demedi demeyin
Abd savascak bizimle
KAŞINTISI VAR BUNLARIN GELSİNLER BAKALIM
YOK CANIM,İLERLEYEN SAATLERDE,BİZ ETTİK,SİZ ETMEYİN DERLER:)
Yeni yetmelerin cahilce konuşmaları ne kadar korkunç. Ülkenin geleceği böyle hayali beşerlere kaldıysa vay ülkenin haline.
ilerleyen saatlerde biz geldik siz çıkın demeye başlarlar artık
Abd büyükelçisi geldiğinde süt dökmüş kedi gibi oldunuz yemeyin şimdi bizi herkes herseyin ne olduğunu biliyor koyun olmayan kanmaz size
yığdı derken? hepi topu 600 kisi
Hukukun olmadığı yerde Orman Kanunları geçerlidir. Dünya da Hukuk kalmadı. Hukuk yoluyla çözüm imkansız hale geldi. Güçlü olanın istediği gibi at koşturduğu bir Dünya düzenini yaşıyor ve görüyoruz. Dünya nın düzeni bozanların ilk başında ABD gelmektedir. Tüm dünya ülkelerini karşısına alan ABD ye elbette hakkettiği cevap verilecektir. Sözle uslanmayanın hakkı kötektir demiş Atalarımız. ABD en kısa zamanda hatasını anlar da vazgeçer de bir falaket olmaz inşaallah.
1987 de yayınlanan oded yinon belgelerini googldan okuyun tam bundan 50 sene önce suriyeyi beşe bölüp yönetilemez hale getirirsek israilin güvenligini saglarız diyor siyonizm belgelerde suriyeyi nasıl beşe bölünecegi analtılıyor kuzeyde bir kürt devleti kurulacagından bahsediyor bugün pkk kuzeyi aldı kıyıda bir şi devleti kurmalıyız diyor esad lazkiyeye sıkıştı israil sınırında dürzi devleti kurmalıyız diyor haberde bahsedilen tanaf israil suriye ırak sınırındadır her şey ortada türkiyenin ösoyla yaptıgı abd salak radikal grupları kullanarak tanafta yaptı esadla iş birligi şart
google haritalardan baktım ürdüne yakın bi yer bi tane büyük bina var iki üç harebe bir daire içinde gamalı haç var onu anlamadım uzun zamandır galiba ordalar haçı silip hilal yapmak lazım
adamlar uzaydan savascaz artık diyor bizim koyunlar tokattan bahsediyor kılıçla at sırtında savas anca dirilişte olur canım
tayip hergün adeta yalvariyor pyd ye silah verme diye siz vuruyorsunuz erdoganı yanlışlıkla cumhur bş yapmışlar sizin olmanız lazımdı o kotlukta
Diğer Haberler
Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi düşünüyor

Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi düşünüyor

Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!

Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!

Afganistan'da Taliban'la barış arayışı

Afganistan'da Taliban'la barış arayışı

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Putin: Ülkedeki yoksulluğu yarı yarıya azaltmalıyız

Putin: Ülkedeki yoksulluğu yarı yarıya azaltmalıyız

Afrika, BM'nin yetersiz beslenmeyi bitirme hedefini tutturamadı

Afrika, BM'nin yetersiz beslenmeyi bitirme hedefini tutturamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.