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ABD askerlerini Almanya'dan çekiyor mu?

30.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki 35 bin askerin çekilmesi seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü.

ABD askerlerini Almanya'dan çekiyor mu?

Avrupa ise bunun NATO Zirvesi öncesi bir müzakere taktiği olabileceğini düşünüyor.Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu dile getirmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Almanya'da konuşlanmış Amerikan askerlerinin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Gazete adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin 35 bin kadar askerin ABD ya da Polonya'ya taşınmasının masraflarını ve olası sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti.

Trump'ın, yıl başında Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda, Almanya'da bulunan ABD askerlerinin sayısı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, ABD güçlerinin yer değiştirmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı sözcüleri, Savunma Bakanlığı'nın ABD askerlerinin konuşlanması konusunu düzenli olarak incelediğini bildirdi.

Ciddi bir karar mı yoksa müzakere taktiği mi?

Habere göre, bu analizi duyan Avrupalı yetkililer ise fikrin Trump'ın gerçek niyetini mi yansıttığını ya da 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında müzakere taktiğinin bir parçası mı olduğundan emin olmak istiyor.

Ne Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ne de ABD'li mevkidaşı Jim Mattis geçen haftaki görüşmeleri sırasında böyle bir konuyu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, sık sık Avrupalı NATO müttefiklerini özellikle de Almanya'yı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması yönündeki NATIO hedefini gerçekleştirmemekle suçluyor.

Almanya, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 1,24'ünü savunmaya harcadı. 2024 hedefi ise yüzde 1,5. Polonya 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1,99'unu savunma bütçesine ayırdı ve İngiltere, Estonya ve Yunanistan gibi NATO hedefini yakalayan üç ülkeye katılmak üzere.

Alexander Pearson

© Deutsche Welle Türkçe

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