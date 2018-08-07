ABD Askerlerinin Üslerde Konum Gösteren Cep Telefonu Uygulamalarını Kullanmalarına Yasak

ABD Savunma Bakanlığı, aktif görevde bulunan askerlerin bulundukları üslerde yerlerini belli eden ve konum belirleyen cihaz ya da cep telefonu uygulamalarını kullanmalarını yasakladı.
Pentagon’un bu adımı, Amerikan askerlerinin kullandığı Strava adlı bir cep telefonu uygulamasının, askerlerin görev yaptıkları askeri üslerde egzersiz verileri ve rotalarını paylaşırken, üslerin yerlerini de açık ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.
Amerikan Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick M. Shanahan, askeri personele kurum içi bir yazışma ile yeni uygulamayı duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan habere göre, aktif görevde bulunan Amerikan askerleri, konum belli eden ve kullanıcıların rotalarını takip eden egzersiz uygulamalarını ya da cihazları “operasyonel alan” olarak tanımlanan yerlerde kullanamayacaklar.
Son dönemde konumu belli eden egzersiz uygulamalarının sayısında önemli düzeyde artış var. Çok sayıda Amerikan askeri personeli de, egzersiz sırasında hızlarını ölçmek, performanslarını takip etmek ve yakılan kaloriyi izleyebilmek amacıyla kullanıyordu. Bu cihaz ve uygulamalar daha sonra saklanıyor ve üçüncü taraflarla paylaşılabilecek merkezi sunuculara yükleniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’na göre bu uygulamalar, askeri operasyonlara ilişkin verileri açık etme ve düşmana bilgi sağlama potansiyelini taşıyor.
Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning söz konusu riski, “GPS kullanan uygulama ve cihazlar askeri personelin kişisel bilgi ve yerlerini açık edebilir. Yurtdışındaki askeri tesislerde bu uygulamaların kullanılması güvenlik açısından bazı istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir ya da askeri misyon için risk teşkil edebilir” sözleriyle anlattı.
Söz konusu yasağın uygulanmasından komutanlar sorumlu olacak ve istisna yapılmasına da ancak kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verilebilecek.
Amerikan askerlerinin kullandığı Strava adlı cep telefonu uygulamasının dünya çapında 27 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Strava, askerlerin görev yaptıkları üslerde idman sırasında kaydettiği verilerini haritaya dönüştürmüş, “heat map” adı verilen bu haritanın, Amerika’nın Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki askeri tesislerini açık ettiği ortaya çıkmıştı.
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