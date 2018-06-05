ABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyor

Buna rağmen DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'e göre, verilmesi gereken tepki öfke değil.Almanya çok öfkeli. ABD'nin Almanya'daki büyükelçisi Richard Grenell'in bir röportajının yayınlanmasından yalnızca birkaç saat sonra Almanya'dan sınır dışı edilmesiyle ilgili ilk talepler dile getirildi. Bunun nedeni, Trump'ın adamının sağcı ABD portalı Breitbart ile gerçekleştirdiği söyleşisinde, "Avrupa'daki sistem karşıtı muhafazakar güçlerin kuvvetlendirilmesi" istediğini açıklaması idi. Grenell, sessiz çoğunluktan, normal biçimde çalışan insanların refahından, mevcut mülteci politikasına yöneltilen eleştirilerden ve özellikle de siyasi elitlerin gerçekten kopukluğundan bahsettiği paragrafları, pekala sağ muhafazakar Almanya İçin Alternatif'in (AfD) düzenlediği bir etkinlikte de dile getirebilirdi… Ve mutlaka alkış alırdı. Bu, Grenell'in, ilk bu kadar açık biçimde Almanya'nın içişlerine karışma vakası değil. Göreve çok kısa süre önce gelmesine rağmen, Alman firmalarına İran'la yaptıkları ticareti sonlandırma çağrısı yapmış bulunuyor. Bunun arka planında ise İran nükleer anlaşmasına ilişkin transatlantik anlaşmazlık yatıyor.

Şu ana dek bir skandal Atanmış bir büyükelçinin bu kadar açık bir biçimde bir ülkenin siyasetine karışması gerçekten de şu ana kadar bir skandal niteliğinde. Söz konusu görev şu ana kadar daha ziyade temsil edilen ülkenin pozisyonlarını açıklamayı, köprüler inşa etmeyi, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı kapsıyordu. Ancak şimdi Grenell'in görevini çok daha başka biçimde tanımlamasına kızıp şaşıranlar, Beyaz Saray'daki mevcut başkanla her şeyin farklı olduğunu halen anlamış değil. Buna şu ana kadarki diplomasi dünyası da dahil. Trump şov camiasından gelen ve en büyük başarılarını bu alanda kazanmış olan bir iş adamı. Kendisinin siyaset anlayışı, bir zamanlar ilk Reich şansölyesi Otto von Bismarck'ın tanımladığı üzere "mümkün olanın sanatı" değil. Tüm popülistler gibi Trump ve etrafındaki kişiler için de önem taşıyan şey, mümkün olan en büyük etki. Eğer şimdi Grenell de Almanya'da bir zincirleme göçten bahsediyorsa ve aynı zamanda Avusturya'nın tutucularından Sebastian Kurz'u övüyorsa, yaptığı şeyin çok iyi farkında. Grenell, Avrupa'da Trump gibi mevcut düzene meydan okuyan tüm güçleri cesaretlendirmek istiyor. Söz konusu röportajında örneğin Macaristan ve Polonya'daki sağcı-milliyetçi devlet liderlerine hitap ediyor. Ve aynı zamanda içerisinde bulunduğu haliyle Avrupa'dan şüphe duyanlara.